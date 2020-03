FUTBOL

Reportan grave a Rustu Recber, ex portero de Barcelona, por coronavirus

Reportes desde su natal Turquía apuntan a que el exportero del Barcelona se encuentra en estado crítico por coronavirus

Noroeste / Redacción

31/03/2020 | 11:32 AM

Medios en Turquía reportan en estado grave al exarquero de la Selección turca mundialista en 2002 y del Barcelona, Rustu Recber, quien la semana pasada dio positivo tras realizarse una prueba por coronavirus. De acuerdo al diario local Miliiyet, el exportero de 46 años fue contagiado por su esposa, quien días antes se registró en la lista de contagios por Covid-19, enfermedad que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 35 mil personas alrededor del mundo.

“Mi único deseo es que las personas sean respetuosas ahora. Él está en el hospital y no nos permiten verle; no poder estar con él es la parte más difícil pero Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos. Por favor, no dejen de rezar por”, declaró la esposa del exfutbolista.

¿Quién es Rustu Recber?

Aunque en España solo jugó una temporada, el exportero turco es una leyenda en el futbol turco, pues defendió la camiseta de su selección en 120 partidos, jugando como titular en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002.

En esa competencia Rustu fue considerado el mejor arquero junto al alemán Oliver Kahn, lo que le significó reconocimiento mundial y que el Barcelona se fijará en él, aunque solo disputó siete partidos con los catalanes.