Reportan saldo blanco en Ahome durante Nochebuena y Navidad

Una jovencita falleció tras sufrir una volcadura el día 25; detuvieron a 88 personas por faltas al Bando y decomisaron 60 kilos de pirotecnia

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Pese al fallecimiento de una jovencita que sufrió un accidente tipo volcadura, las autoridades municipales reportaron saldo blanco en Ahome durante Nochebuena y Navidad.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, director general de Seguridad Pública, informó que registraron 88 personas detenidas por faltas diversas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

"No se ha registrado ningún hecho violento que lamentar en el municipio, con esto quiero decir que no hay lesionados ni homicidios. Además, no se ha presentado ningún robo a comercio del día 24 al día 25", dijo.

"Siguen trabajando los grupos especiales, GOTE y GOTER, en la ciudad y las sindicaturas, esto con el fin de garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos. Es de reconocer a la ciudadanía, que festejó con mucha responsabilidad y mucho criterio en esta Navidad", agregó.

El jefe policiaco indicó que se tuvo un reporte de detonación de arma de fuego, en Los Mochis, pero se estimó como falso al no encontrar evidencia de ello.

Héctor Javier López Tostado, director de Tránsito, dio a conocer que el día 24 se registraron diez accidentes, resultando seis personas lesionadas y dos personas detenidas, mientras que el día 25 se registraron dos accidentes, con daños globales por 165 mil 500 pesos y el deceso de una jovencita.

La víctima, de 14 años, sufrió un accidente tipo volcadura en una calle del Ejido Mayocoba, fue atendida por paramédicos de Cruz Roja pero falleció al llegar al hospital. López Tostado expuso que el accidente fue producto de la 'imprudencia' y el 'exceso de velocidad'.

"Sigue siendo el llamado de todos los años: manejar con prudencia, cero alcohol, y no tomar el vehículo como un juego; es una responsabilidad muy grande", expresó.

Del operativo de alcoholimetría se reportó sólo una persona detenida.

Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador de Protección Civil, indicó que decomisaron aproximadamente 60 kilos de pirotecnia ilegal, principalmente de los llamados 'Garra de tigre' y 'Cara de diablo'.

Precisó que la mayoría de los decomisos se realizaron en tiendas de abarrotes, aunque expuso que ahora la oferta de pirotecnia ilegal se hace a través de internet, por lo que es más difícil detectarla. Aún así, ubicaron dos casas en Los Mochis donde se almacenaba pirotecnia.

Asimismo, señaló que se recibieron más de 50 llamadas de emergencia reales, y alrededor de 25 llamadas falsas. Se atendieron siete incendios en solares baldíos y un incendio en casa habitación.