ReprogramarÃ¡n eventos masivos de cultura y espectÃ¡culos en Sinaloa

EMERGENCIA SANITARIA

Reprogramarán eventos masivos de cultura y espectáculos en Sinaloa

El gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que como medida preventiva ante la pandemia, se buscará posponer eventos masivos de Semana Santa y la cancelación de la agenda de Cultura en el estado, hasta nuevo aviso

Blanca Rosa Hernández

Ante el escenario de emergencia que se vive en el país por el Covid-19, Sinaloa se une a las medidas preventivas a través de la reprogramación de eventos culturales y probable suspensión de eventos masivos programados en todo el estado.

"Creo que es una medida adecuada buscar que se pospongan ahorita los eventos masivos, vamos a platicar tanto con los Ayuntamientos con los organizadores de estas fiestas para buscar reprogramar estos eventos", advirtió Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, en rueda de prensa donde estuvo acompañado de algunos secretarios, el director del Isic, rectores de universidades y líderes sindicales.



Sobre los eventos programados en la agenda cultural del estado como parte del Festival de Primavera 2020 que se llevan a cabo en todo el estado a través de Isic, dijo el ejecutivo estatal que por lo pronto serán cancelados para evitar las concentraciones masivas.

"Las acciones que se están tomando siempre serán de la mano de los Ayuntamientos, por eso hay consejos municipales de Salud, hay algunos eventos masivos programados, pero vamos a platicar con los organizadores para que se busque posponer; ya se pospuso el evento de TvyNovelas, ya se canceló, ya se decidió; la Expo Ceres que se realiza en Los Mochis, ya se pospuso, otros también", explicó.

"Tendremos que ir viendo y actuando conforme van avanzando las cosas, pero es muy importante anticiparnos, y excederse en la prevención, y eso va a ser recomendable también, sí es necesario posponer, no va a haber culturales masivos, hasta nuevo aviso".

Reiteró que algunos sí serán cancelados y otros se pospondrán una vez que se logre conveniar con los organizadoras para tratar nuevas fechas.

Para los días de Semana Santa está programado en Mazatlán el Sunset Paradise, un festival de playa que cumpliría su décima edición este año, y que esta ocasión, contaría con la presencia de los DJs estelares Ghetto Kids, quien se presentará el día miércoles 8 de abril; Criminal Sound; el jueves 9, SMB para el viernes 10 , y Alfred Beck, el sábado 11.

Mientras que para la Semana de Pascua, el sábado 18 de abril está programado el Somos Musik Fest, la cartelera para este evento incluye a Banda MS, Nicky Jam, Becky G. Este concierto hasta el momento está programado en el Estadio Teodoro Mariscal.

Por otro lado, el Instituto de Cultura anunció la semana pasada en conferencia de prensa festivales como la Temporada de Primavera de la SAS-Isic, que inicia el 21 de abril, el Mazatlán Jazz Fest programado del 25 al 28 de marzo, y el Festival José Limón del 23 al 29 de abril.

Papik Ramírez, titular del Instituto Sinaloense de Cultura, lanzó un comunicado por redes sociales confirmando la cancelación de actos masivos artísticos y culturales como medida preventiva."El Instituto Sinaloense de Cultura informa que por disposición oficial se suspenden a partir de este domingo 15 de marzo y hasta el lunes 20 de abril de 2020 todos los actos masivos artísticos y culturares como medida preventiva para evitar la concentración del público ante la propagación global del coronavirus o Covid-19", se lee en el texto."De la misma forma, informamos que la Escuela de Artes José Limón mantendrá su actividad académica hasta el viernes 20 de marzo, igual que el sector educativo estatal".

Reprogramarán eventos culturales a nivel federal

La Secretaría de Salud y Cultura a nivel federal también informaron sobre una reprogramación de eventos culturares y restricciones sobre el número de personas que podrán ingresar a museos y a recintos como la Cineteca Nacional.

“Los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas (incluida la visita que se suele hacer en equinoccio de primavera), previstos entre el 20 de marzo y el 20 de abril, se reprogramarán”, publicó Animal Político en línea sobre un comunicado que enviaron las autoridades en un comunicado.

“A partir del martes 17 de marzo, la Cineteca Nacional operará al 50% de su capacidad en las salas de cine y, por el momento, se suspende el foro al aire libre y el resto de la programación artística”, agregaron.

En el caso de museos, galerías, zonas arqueológicas, bibliotecas y tiendas, explicaron Salud y Cultura, permanecerán abiertos, sin embargo, se aplicará el criterio de sana distancia para limitar el cupo.

Estas medidas, precisaron las autoridades, se revisarán diariamente con la Secretaría de Salud y pueden variar en cualquier momento.

Acuden con fiebre al Vive Latino

Pese a la recomendación federal de no ir al festival con gripe o resfriado y mejor quedarse en casa, para prevenir casos de Covid-19, al menos 27 personas acudieron con fiebre al primer día del Vive Latino 2020, de acuerdo con autoridades de Salud.

En la conferencia de prensa, en medio de la inquietud y críticas en redes sociales sobre por qué se había permitido la realización del Vive, el subsecretario de Prevención Hugo López-Gatell explicó que se analizaron las circunstancias, el número y el tipo de contagios que se tenían a unas horas del evento, y se trabajó con los organizadores para colocar filtros y así reducir el riesgo de contagio.

“Organizamos hacer este operativo donde hay un tamizaje, un filtro muy intenso”, apuntó el funcionario de Salud.

De entre las 40 mil personas que acudieron el sábado al Vive Latino, agregó que se detectaron solamente 27 personas con fiebre, y luego fueron a atención médica especializada, a revisión médica en los espacios que se muestran ahí y ninguno se encontró con sospecha médica de coronavirus.

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino tenía previsto un gran número de bandas de diversos géneros, sin embargo antes de su inicio algunos cantantes y bandas cancelaron su participación.

Enrique Bunbury, She Wants Revenge, All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Usted Señálemelo, Vetusta Morla y Portugal. The Manson son las 12 agrupaciones y cantantes que han decidieron no presentarse en el evento, que tuvo la presencia de cerca de 70 mil asistentes por día.

Cancelan Cumbre Tajín 2020

La Cumbre Tajín 2020 canceló sus actividades ayer, confirmó la Secretaría de Turismo a través de un comunicado.

“Con el propósito de proteger a las personas que visitan la entidad, así como a los veracruzanos, la Secretaría de Turismo y Cultura ha tomado la decisión de no abrir las puertas del Parque Temático Takilhsukut en el tercer día de actividades de Cumbre Tajín”, detalló el texto.

“Preservar tanto la cultura totonaca como la salud de miles de personas es el compromiso principal de la actual administración; este domingo, el Festival de la Identidad agradece la visita de miles de turistas con los que compartió el saber ancestral”.

La Secretaría de Turismo detalló que la suspensión aplica para las distintas sedes, Papantla y Poza Rica y aclaró que la medida es sólo preventiva.

Con información de Fernando Espinoza