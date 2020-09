Reprueba Francisca Abelló Jordá feminicidios en Sinaloa

La legisladora morenista reprobó la saña con la que se asesina y se expone a las mujeres en la entidad

América Armenta

Consternada ante la situación, Francisca Abelló Jordá, presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso, lamentó el asesinato de dos jóvenes a quienes además se les prendió fuego la mañana de este miércoles, en Culiacán.

“Consternada como ciudadana, como diputada, como ama de casa, como madre, como esposa, como abuela, consternada de que haya más muertes de mujeres”, expresó Abelló Jordá.

De los hechos ocurridos en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, la legisladora destacó que, de acuerdo a la información que tenía, los cuerpos estaban en un estado en el que no era posible asegurar que fueran mujeres jóvenes, pero reprobó la saña con la que se asesina y se expone a las mujeres en la entidad.

“Hay que encontrar a quien comete estos actos, son enfermos mentales; una persona en su sano juicio no puede hacer estas cosas”, consideró la diputada, haciendo énfasis en el tratamiento mental que una persona que realiza estos actos debe de tener.

“Se debe investigar, se debe encontrar, se debe castigar, claro que sí”, agregó.

Abelló Jordá subrayó la importancia de la participación de la sociedad, para que quienes cometen estos delitos no estén prófugos.

En algún momento de los hechos, detalló la diputada morenista, se debe de haber visto por última vez a estas mujeres y a las personas que las asesinaron, por lo que consideró que de haber testigos se debió denunciar para dejar un antecedente de quién y cómo pudo ocurrir el delito.

“Como sociedad también si conocemos a estos psicópatas, no estar esperando a las autoridades sino rápido dar aviso como sociedad civil, decir hay una cosa que no me gustó o que se llevaron unas mujeres, para que entre todos juntos avancemos, porque las autoridades tampoco están en todos los rincones a todas las horas”, resaltó.

“Estamos consternados totalmente ante cualquier muerte de cualquier mujer y de cualquier edad, sinceramente es un dolor muy grande y lo que menos podemos hacer es buscar a los asesinos, a los culpables y que tengan su merecido castigo”.