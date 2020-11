Resaltan empresarios la importante labor del Codesin en Sinaloa, en el marco de su 24 aniversario

Directivos empresariales destacan que un organismo como el Codesin debería replicarse en otras entidades del país

Antonio Olazábal

En la charla titulada 'Casos de éxito de inversión en Sinaloa' donde estuvieron varios empresarios presentes, se resaltó la importancia de un organismo como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en la entidad.

En la plática estuvieron Javiér Lizárraga Mercado, titular de la Secretaría de Economía; Lauro Meléndrez Parra, presidente Ejecutivo de Codesin; así como los empresarios Mauricio Elizondo director de Desarrollo Grupo Posadas; Alonso Burgos, vicepresidente de Desarrollo en México, Región de El Caribe y Latinoamérica, Marriott International; Arturo Álvarez, presidente APTIV Latinoamérica; Pablo Galindo, gerente de Central Noroeste y Topolobampo III, Iberdrola México y Alberto Morales, director general HariMasa.

En la plática por el 24 aniversario del organismo se habló sobre cómo mejorar las inversiones en la entidad, sin embargo los empresarios también subrayaron la importancia de que exista un organismo como el Codesin, el cual debería reproducirse en otras entidades del país, señaló Alonso Burgos, vicepresidente de Desarrollo en México, Región de El Caribe y Latinoamérica, Marriott Internationa.

"Yo creo que es el claro ejemplo de que cuando la Iniciativa Privada se pone de acuerdo con el Gobierno, se pueden lograr cosas muy positivas, en todos los temas y todos los niveles. Yo no he visto una oficina similar en el país, me daría mucho gusto que existieran muchos 'codesines' en todo el país '' ', indicó.

Mauricio Elizondo detalló que un ente como el Codesin ayuda mucho a los empresarios para ubicarse en el lugar donde planean hacer negocios, y les ayuden sobre todo en trámites burocráticos.

"En el tema de hotelería, la verdad que para que un proyecto hotelero se lleve a cabo se tienen que juntar muchas piezas, y juntar estas piezas puede tomar mucho tiempo, necesitas un inversionista, un desarrollador, siempre vas a necesitar algo de capital de deuda, algún banco, necesitas la parte local para todo el tema de permisos, entonces una oficina que ayude en poder en contacto a estos interesados y una vez que están en contacto lograr tener a alguien en la plaza local que nos ayude a resolver dudas o tener el enlace que nos pueda ayudar a solucionar las cosas rápido, la verdad que ayuda mucho", sostuvo.

Arturo Álvarez, presidente APTIV Latinoamérica, sostuvo que organismos como el Codesin sirven para promover el crecimiento de un Estado.

"La apertura con la cual ustedes nos ayudan como industria definitivamente que abre las puertas e invita a seguir con esta relación y obviamente por qué no pensar en un crecimiento para el Estado, entonces los felicito y muchas gracias por todo el apoyo", indicó.

Lauro Meléndrez Parra, presidente Ejecutivo de Codesin, agradeció los comentarios de los empresarios invitados y resaltó la labor de Javier Lizárraga Mercado como titular de la Secretaría de Economía, quien en su momento presidió el consejo.

"Para mí que soy nuevo como presidente es muy aleccionador sus testimonios y me enfoca en lo que tenemos que hacer en coordinación con la Secretaría de Economía, donde Germán (moderador de la charla e integrante del Codesin) es como la bisagra a la hora de operar Germán y el Secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga, que a la vez fue presidente de Codesin, en algunos casos los proyectos se iniciaron cuando él fue presidente", mencionó.

"Codesin es un organismo poco frecuente, donde se conjuntan empresarios y funcionarios de Gobierno, se dice que Codesin no sería Codesin sin estar presentes los funcionarios de Gobierno, porque es muy importante la colaboración", añadió.