RESEÑA | Wonder Woman 1984, una película con mucho corazón y un mensaje de esperanza

Wonder Woman 1984 llega este fin de semana a las salas de cine con una historia que muestra un lado más personal de Diana Prince, pero sin dejar de lado la acción y los momentos emocionantes, vibrantes y elegantes, muy al estilo de los años 80

16/12/2020 | 09:12 AM

MÉXICO._ Tras varios meses de retraso debido a la pandemia, Gal Gadot regresa a la pantalla grande en el papel de Diana Prince con Wonder Woman 1984, una cinta esperada por muchos seguidores de la Mujer Maravilla.

La cinta dirigida por Patty Jenkins continúa con la historia de la Wonder Woman, esta vez en la década de los 80. Diana vive en Washington, con un perfil discreto, trabaja y combate al crimen de manera incógnita, pero se siente sola. Un día algunos objetos, extrañas antigüedades, llegan hasta su trabajo tras ser recuperados por la policía en un intento de robo, de inicio parecen ser algo más sin importancia, sin embargo, desatarán acontecimientos que pondrán en peligro al mundo y que Diana no podrá ignorar.

Wonder Woman 1984 es una película con mucho corazón y eso se nota en la historia, el trabajo de producción, la dirección y las actuaciones. Gal Gadot sigue brillando como la Mujer Maravilla y en este caso presenta un lado aún más personal de Diana, esa soledad que llega a pesarle y la añoranza de tener a su lado a la persona que amó; todo lo que debe de sacrificar para seguir protegiendo a los seres humanos se hace presente más que nunca. Por otro lado, Kristen Wiig muestra a una joven noble que pasa desapercibida para la mayoría, ella desea ser popular y vista por los demás, su personaje evoluciona hasta convertirse en un peligro.

La actuación de Pedro Pascal destaca, da vida a un villano que es víctima de él mismo, de sus circunstancias y de su ambición. Chris Pine regresa en esta segunda parte reviviendo esa gran química que tiene con Gal y brindando momentos románticos y divertidos, algo que se agradece mucho.

Wonder Woman 1984 está muy equilibrada en momentos de acción, romance, conflicto y hasta drama. Resalta el trabajo de la producción con el vestuario y los peinados muy al estilo de los años 80, las televisiones, los automóviles, todos los elementos fueron bien cuidados para hacer viajar a los espectadores a esa época. Tal vez uno de los aspectos que queda a deber es la aparición de la armadura dorada y las alas, ya que es algo que desde los trailers emocionó a muchos seguidores, pero en la cinta no se explota o muestra tanto como se esperaba, aunque eso no le quita nada de épico.

Gal Gadot regresa como protagonista del papel doble de Diana Prince y Mujer Maravilla. Foto: Facebook LaMujerMaravillaPelicula

La película tiene una duración de 2 horas con 31 minutos, sin embargo, no se siente pesada ni cansa en ningún momento, comienza con una historia de Diana que marca las bases para todo lo que pasará en la cinta y que deja una lección que se reafirma con cada minuto: el único camino valioso es el trabajo duro y hacer lo correcto, los atajos no llevan a nada bueno y las consecuencias pueden ser caóticas.

Wonder Woman 1984 comparte un mensaje acerca de valorar lo que tenemos y a la familia, un mensaje de esperanza que hace mucha falta en estos momentos. La cinta llega como una gran opción para todas las personas que quieren regresar al cine (siguiendo las medidas de seguridad), Diana Prince cumple y de muy buena manera.