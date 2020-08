Respalda Morena en el Congreso campaña por uso de cubrebocas en Culiacán

El programa Guardianes de la Prevención de la Salud se echó a andar el lunes por las autoridades municipales y busca incentivar el uso del cubrebocas entre la población de la capital sinaloense

América Armenta

CULIACÁN._ La campaña entre ciudadanía, elementos de seguridad y autoridades habla de un Gobierno municipal que está preocupado por implementar estrategias que ayuden a ir mitigando los efectos de la pandemia, consideró Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso.

“Para todos es sabido que la capital del estado es uno de los focos rojos, no hemos podido disminuir el número de contagios y yo saludo esa iniciativa del alcalde -Jesús Estrada Ferreiro-”, manifestó la legisladora.

También expresó que desde el momento en que se suman sectores de la iniciativa privada, en este caso empresarios de distintos rubros, también habla del respaldo y de la voluntad que hay de distintos sectores para conjuntar esfuerzos y que estos programas se puedan desarrollar de la mejor manera.

“Creo que es positivo y yo me sumaría a invitar a los ciudadanos para que no veamos estas medidas como una imposición, no lo veamos en negativo, no esperemos a que tengan que llegar sanciones, veámoslo como una preocupación de nuestras autoridades para que entre todos contribuyamos”, añadió.

La legisladora hizo énfasis en la participación de la sociedad para que el programa Guardianes de la Prevención de la Salud funcione y se pueda probar en 15 días la efectividad de las acciones iniciadas este martes en las calles de Culiacán.

“El hecho mismo de que se estén distribuyendo cubrebocas, habla de esa vocación de hacer conciencia, no de llegar y de imponer una estrategia, sino de socializarla haciendo conciencia porque va a depender de todos los ciudadanos para que esto funcione y en ese sentido yo me sumo a los ciudadanos para que esto funcione”, comentó.

Guardianes de Prevención de la Salud

La meta expuesta por las autoridades municipales y estatales en el arranque del programa son entregar 100 mil cubrebocas a las personas que no porten uno, para ello hay mil 200 guardianes incentivando a la ciudadanía para que los usen y lo hagan correctamente, al menos por los siguientes 15 días y así lograr bajar el número de contagios de Covid-19 en la capital sinaloense.