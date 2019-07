Respalde familia natural, pide Iglesia catÃ³lica a AMLO

Establecer un efectivo Estado de Derecho

Respalde familia natural, pide Iglesia católica a AMLO

La Arquidiócesis dice al Gobierno de López Obrador que respalde la ‘familia natural’ y no una Cartilla Moral

Sinembargo.MX

15/07/2019 | 00:03 AM

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ La Arquidiócesis de México dijo al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador que debe promover el Estado de derecho y defender a la familia “natural”, en lugar de distribuir la Cartilla Moral de Alfonso Reyes.

En el semanario Desde la Fe, de la Iglesia católica mexicana, publicó un editorial titulado “La Cartilla Moral” donde comentó la publicación del texto: “En días pasados comenzó la distribución de una Cartilla Moral entre los habitantes del país, un texto recuperado de los años cincuenta, escrito por Alfonso Reyes, en el que se invita a los ciudadanos a dialogar con sus familias acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir una sociedad mejor”.

El editorial señala que el esfuerzo del Gobierno federal por “fortalecer los valores en la familia y la ética en el campo laboral sin duda es positiva”, pero destacó que la labor principal de un Gobierno es establecer un efectivo Estado de Derecho.

“Si nuestro Gobierno quiere alentar una Cartilla Moral, bien haría en seguir respaldando la institución familiar natural, debidamente constituida, pues ningún otro ambiente sería más propicio y eficaz para que el ciudadano adquiera los valores que le acompañen de por vida”, se lee en el editorial de Desde la fe.

Además destacó que el fomento de los valores y la promoción de la ética deben ser alentados desde la familia, “hacerlo desde una instancia de gobierno se corre el peligro de la banalización y puede tomar el derrotero de la demagogia”.

En el editorial la Arquidiócesis también destaca que distribuir documentos como la Cartilla Moral, “con nombres llamativo”, podría provocar la devaluación o manipulación de palabras que “terminarán desechadas de nuestro diccionario familiar o usadas sin propósito real”.

Distribución del documento

Fue el pasado 13 de enero cuando el Gobierno Federal comenzó a distribuir el texto de Alfonso Reyes, que enfatiza el respeto a valores como el amor a la Patria, a la naturaleza y a las personas. El documento se basa en las propuestas que el escritor Alfonso Reyes hizo en 1944 para formar moralmente a las y los estudiantes mexicanos.

Durante el arranque del programa de pensiones para adultos mayores en Valle de Chalco, Estado de México, López Obrador anunció que iniciaría la distribución de la Cartilla Moral para fortalecer los valores de la población.

“Antes teníamos más valores, no han podido los corruptos acabar con los valores de México, pero necesitamos fortalecerlos. No es triunfar, como lo venían estableciendo, a toda costa sin escrúpulos. [...] Es poder decirles a todos: sólo siendo buenos, podemos ser felices, porque la felicidad no es sólo acumular riquezas, la verdades felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo”, dijo.

El documento formará parte de los materiales seleccionados para los Programas Emergentes de Actualización del Maestro y de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos, como indica la cartilla.

Aunque el texto data de 1944, se le hicieron retoques y le fueron añadidas referencias a nuevos temas.

“La difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad”, escribió el Presidente López Obrador en la presentación del documento.

APARTADOS

La cartilla, reeditada por la Secretaría de Educación Pública, contiene 14 apartados:

1. La moral y el bien

2. Cuerpo y alma

3. Civilización y cultura

4. Los respetos morales

5. Respeto a nuestra persona

6. La familia

7. La sociedad

8. La ley y el derecho

9. La patria

10. La sociedad humana

11. La naturaleza

12. El valor moral

13. Primer resumen

14. Segundo resumen

CARTILLA

La iglesia católica mexicana publicó en su semanario Desde la fe un editorial donde comenta la distribución de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, que lleva a cabo el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El fomento de valores y la promoción ética debe reconocerse y alentarse como tarea principal de los padres de familia, y de las instituciones o grupos que ayudan en su responsabilidad. Al hacerlo desde una instancia de gobierno se corre el peligro de la banalización y puede tomar el derrotero de la demagogia”.

Editorial

Semanario Desde la Fe