Responsabiliza Diputado al PAS y a HÃ©ctor Melesio CuÃ©n de su integridad

DESDE EL CONGRESO

Responsabiliza Diputado al PAS y a Héctor Melesio Cuén de su integridad

Acusa Pedro Villegas Lobo que orquestan guerra sucia en su contra

José Abraham Sanz

El Diputado Pedro Villegas Lobo responsabilizó al Partido Sinaloense y a su dirigente Héctor Melesio Cuen Ojeda por la guerra sucia y de lo que le pueda pasar a su integridad.

Villegas Lobo se enfrascó, desde hace meses, en una confrontación con la única Diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñónez, esposa de Cuén Ojeda, por las iniciativas que se recibieron en el Congreso del Estado para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Cada vez que el Diputado ha participado con mensajes en los asuntos generales, el salón del pleno se ha llenado con trabajadores de la Universidad para exigirle respeto a la autonomía.

Lobo, en sus mensajes, ha señalado directamente a Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad, de utilizar sus influencias para fundar y sostener las actividades del partido.

"Decirle a Héctor Melesio Cuén que no le tengo miedo, puede usar todas las herramientas que él necesite, puede traer él aquí a porros con navajas, pueden traer aquí a amenazarme, que ya se acerca la Moreh, puede hacer lo que él quiera, pero no le tengo miedo; esos sí, quiero hacerlo, que si me logra pasar algo a mi integridad, lo hago responsable a él, de cualquier cosa", dijo el Diputado este mediodía en una conferencia en el Congreso del Estado.

"Sin duda, el que uno pise los callos de la corrupción, sin duda el que uno esté siempre abriendo toda esta parte corrupta que tienen algunos personajes, como lo es Héctor Melesio Cuén, que tiene secuestrada a la UAS con el PAS, uno se lleva todo este tipo de desprestigio, desde el momento en que me bormbardaen con memes, groserías, amenazas, pero es algo que desde que yo entré a esta legislatura ya me acostumbré".

En las últimas horas, difundieron un par de videos que atacan al Diputado. El primero, en el que supuestamente el legislador aparece sosteniendo relaciones sexuales con una joven en lo que se presume es su lugar de trabajo centro del Congreso del Estado, y otro en el que una joven con uniforme de Cobaes, con el rostro y la voz distorsionada, lo acusa de haberle insinuado tener sexo a cambio de otorgarle apoyos.

En este último video se le acusa de encabezar una red de prostitución sin más pruebas que el testimonio de la joven.

"... es algo que lo dejo a la consideración de cada quien, me siento a gusto, es algo que lo pueden fabricar; ya lo habían hecho con la diputada Flora Emilia también, entonces es algo que buscan de alguna manera que cuando alguien les esté tocando las rodillas, buscan la manera de desprestigiar, porque es lo único que pueden hacerme a mí, porque de corrupción, de tráfico de influencias, de que yo me robé dinero, jamás van a encontrar", dijo.