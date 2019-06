CONFERENCIA

Reta Omar Chaparro a los sinaloenses a ser felices

El actor, productor y comediante mexicano, comparte sus vivencias con la conferencia Retomar: Te reto a ser feliz

Leopoldo Medina

Con una conferencia motivacional basada en su vida personal, en donde las risas, y las bromas no faltaron, el actor y comediante Omar Chaparro visitó Culiacán, para participar como conferencista en el 9no. Encuentro Nacional de Premier Automotriz, compartiendo el tema Retomar: Te reto a ser feliz.

Con ese carácter jovial y bromista que se le conoce, el actor compartió previo a su disertación estar agradecido por la invitación a formar parte de este evento, al que ya había sido invitado, pero que por cuestiones de agenda no había podido participar.

“Me da gusto estar en Culiacán, siempre es un agasajo venir a tierras sinaloenses, porque me identifico con este lugar, me siento muy cómodo, como muy rico, me encanta la alegría sinaloense, creo que los chihuahenses y sinaloenses nos parecemos en lo alegre”, destacó Chaparro.

El también productor y cantante, compartió que desde hace cinco años se estaba buscando su venida a Culiacán, pero por cuestiones de proyectos personales, se había pospuesto su conferencia motivacional para todos los colaboradores de Premier Automotriz.

“Tengo ya algunos años dedicándome a dar pláticas motivacionales, mucha gente no lo sabe, tengo más de 15 años dando este tipo de conferencias, lo he hecho para universidades, empresas, y me encanta que una de las filosofías de Grupo Premier sea precisamente la felicidad”, destacó el actor.

Sobre su faceta como conferencista, Chaparró explicó que todo inició en el 97, adentrándose en este tema de manera involuntaria, compartiendo su primera conferencia sobre su experiencia en la radio, para la cual no preparó nada, pero que de igual forma fue emotiva, y divertida.

“Se me da eso de hablar con la gente, sentí una adrenalina, y una especie de vicio por volver a hacerlo, y a partir de ahí me dediqué a escribir nuevas pláticas, como Camino a la felicidad, y recientemente reescribí Retomar: Te reto a ser feliz, en un momento donde me sentía muy satisfecho con lo que he logrado, como una necesidad de compartir todo lo que he estado viviendo”.

Experiencias personales

En la plática que se desarrolló en el Teatro Pablo de Villavicencio, el protagonista de la película No manches Frida, habló sobre su vida, sus traumas, complejos, y como a través de herramientas que ha utilizado en su vida le han ayudado a salir adelante.

“Herramientas como salir de la zona de confort , romper las creencias limitantes, y cambiarlas por creencias impulsoras, visualización, empoderamiento, muchas herramientas, pero el hilo conductor es mi vida, donde no hay caretas, ni personajes, donde solo habla el ser humano, donde vean a un Omar exitoso, pero también al fracasado”.

Chaparro consideró que a sus casi 24 años de carrera artística, hoy se visualiza más feliz, con una apreciación distinta de la vida, sintiéndose mejor que nunca, más satisfecho, volviéndolo más sensible, preocupado por vivir mejor su presente.

Recientemente se estrenó en el cine la película Detective Picachú, en la que el actor mexicano participó interpretando a Sebastian, un excéntrico entrenador Pokémon.

“La película se estrenó en mayo en Nueva York, y la verdad no me caía el 20, que estaba ahí con mi familia, junto a Ryan Reynolds, eso fue increíble, y la clave está en disfrutarlo”, resaltó.

En la piel de Pedro Infante

Como caído del cielo, una película lanzada por Netflix en la que actor mexicano da vida a uno de los grandes iconos del cine mexicano, Pedro Infante, el cual desde que se dio a conocer que sería él quien lo interpretaría, muchas fueron las críticas que recibió.

La película se estrena en diciembre, en ella también actúan Ana Claudia Talancón, y Stephanie Cayo, Angélica Munguía, entre otros.

Chaparro resaltó que Pedro Infante es uno de sus más grandes ídolos, y que se emocionó mucho cuando llegó este proyecto a él, en cual lleva trabajando desde hace dos años y me dio a la fecha, en el cual él también participa como productor.

“Meterme en el papel de Pedro Infante ha sido lo más difícil que he hecho, por el prejuicio que había hacia mi persona, con muchas críticas, yo lo imito y me encanta, pensé que sería algo que me saldría muy natural, pero cuando me dí cuenta del nivel que se necesitaba y lo complejo que sería este personaje, tuve que hacer una versión de un Pedro Infante que no fuera igual a los otros”, señaló Chaparro.

Resaltó que nadie será igual a este ídolo mexicano, por lo que simplemente, como actor, creó su propia versión, y con la cual se siente satisfecho.

Próximos proyectos

Entre los próximos proyectos en los que participará Omar Chaparro en lo queda de este 2019, se encuentra un reality show, el cual realiza con su hijo viajando en moto de Los Ángeles hasta Chihuahua, el cual será producido por él y Eugenio Derbez.

Compartió que en septiembre participará en la película Todos caen, donde nuevamente actuará junto a Martha Higareda, en la que él también funge como productor asociado.

“En octubre haré una película en inglés, es un drama, aún no no está completo el reparto, hasta el momento soy el único confirmado, y aquí también participo como productor, además de que vienen dos películas más adelante”, indicó