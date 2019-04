RetendrÃ¡ SSP a quien trate de meterse al mar ebrio en MazatlÃ¡n

Retendrá SSP a quien trate de meterse al mar ebrio en Mazatlán

Cerca de las 9:00 horas de ayer en el mar frente a la Playa Norte fue localizado el cadáver de un turista del estado de Aguascalientes que se encontraba desaparecido desde la tarde del viernes tras al parecer ser arrastrado por una corriente marina

Belizario Reyes

A quien en estado de ebriedad pretenda introducirse al mar en la noche se le restringirá de su libertad hasta que le pasen los efectos del alcohol, para prevenir que se ahogue, dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Olivo Cruz.

“En un momento dado sí, claro, no tiene absolutamente nada que hacer en la noche y pues bueno, si desacatara las órdenes de un oficial sí puede ser no detenido, yo dijera que fuera restringido de su libertad para esperar que se le pase ese efecto de alcoholímetro que tiene para evitar una tragedia como la que ocurrió (ayer que se encontró el cuerpo de un turista ahogado)”, añadió Olivo Cruz.

En entrevista tras el banderazo de inicio del Proyecto Integral Operativo de Semana Santa 2019 y el Mazatlán Fest hizo un llamado a los bañistas y personas en general a la concientización, ya que con la vida no se juega.

“Es la concientización, con la vida no se juega, estamos hablando de una manera preventiva que desafortunadamente el día de ayer lamentablemente algo que escapa de nuestras manos por más que lo decimos, por más que lo gritamos, pero simplemente hacer ese tipo de recomendaciones”, continuó.

Cerca de las 9:00 horas de ayer en el mar frente a la Playa Norte fue localizado el cadáver de un turista del estado de Aguascalientes que se encontraba desaparecido desde la tarde del viernes tras al parecer ser arrastrado por una corriente marina.

“El conocimiento que tenemos todos nosotros que nuevamente por la impericia, por no acatar los señalamientos, que ustedes se darán cuenta que ya tiene días publicándose en las redes sociales, en nuestra página oficial de Facebook de acatar las recomendaciones, no consumir bebidas alcohólicas, no consumir alimentos y luego inmediatamente introducirse al mar”, añadió Olivo Cruz con respecto a este deceso.

Por su parte el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gonzalo Magallanes Moreno, también pidió previo al inicio de este operativo a las personas en general que antes de meterse al agua localicen a un salvavidas para que le pregunten las condiciones del mar, que acaten las recomendaciones y los banderines.

Pidió no meterse al mar en estado de ebriedad e inmediatamente después de ingerir alimentos.

También recalcó que nadie se meta al mar en la noche, pues se incrementan los riesgos de ser arrastrados por alguna corriente marina y ahogarse porque disminuye la visibilidad para ser vistos y que se les brinde apoyo.