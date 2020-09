Retiran del servicio a 4 aurigas por exceder número de pasajeros

Se elaboraron en agosto 240 boletas de infracción, predominando exceso de pasaje, lo que pone en riesgo de contagio a los usuarios

Belizario Reyes

El pasado fin de semana fueron retiradas del servicio cuatro aurigas por exceder el número de pasajeros permitidos, que es de ocho personas como máximo, informó el delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán, José Vallejo Carrillo.

"Aparte de las sanciones estamos procediendo a retirar las unidades del servicio, como es el caso de este fin de semana que retiramos cuatro unidades de la modalidad de aurigas por traer un número mayor de usuarios autorizados", añadió Vallejo Carrillo.

"Aparte para que ellos retiren (liberen) sus unidades tienen que pagar su boleta de infracción".

Hizo un llamado para que la ciudadanía utilice el cubrebocas al abordar cualquier unidad del servicio público, lo que en Sinaloa ya es obligatorio.

"Y sobre todo nosotros queremos hacer un llamado también a la ciudadanía para que contribuya con un sentido de responsabilidad a utilizar el cubrebocas al abordar cualquier unidad del transporte público porque si no es así, por más esfuerzos que hagamos las autoridades de diferentes formas, si la ciudadanía no contribuye, no asume su responsabilidad también, pues es poco lo que podemos avanzar", subrayó.

En entrevista informó que durante agosto en Mazatlán se elaboraron 240 boletas de infracción por diferentes conceptos, predominando en ello el exceso de pasaje en las unidades, poniendo en riesgo de contagio a los usuarios, sobre todo los que vienen de fuera que hacen caso omiso de respetar el número de personas que deben abordar una unidad.

"También hemos estado sancionando a aquellos conductores que no usan el cubrebocas, como ya sabemos aquí en Sinaloa el uso del cubrebocas es obligatorio ya, entonces tanto al conductor como a los usuarios", continuó.

"Donde se tiene mayor problema es con usuarios que vienen de fuera, no son tanto con los locales, creo que se está generando una consciencia por parte de la ciudadanía de utilizar el cubrebocas tanto para entrar a un centro comercial como para abordar un autobús y hay casos en que tienen que pedirle a la persona o solicitarle que no puede subirse a una unidad del transporte público si no usa el cubrebocas".

El delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado subrayó que se tiene que entender que los contagios se dan, que es bastante difícil salir de esta enfermedad que pone en riesgo la salud y la vida tanto de los conductores como de sus familias.

Los conductores deben de entender que tienen que protegerse y proteger a los usuarios para que no pongan en riesgo la salud de ellos y de sus familias, continuó, y se tiene conocimiento de algunos casos en que conductores han pedido al usuario que baje de la unidad porque algunos al abordar usan el cubrebocas pero ya en el interior se lo quitan.

También hay usuarios que reclaman y exigen que se cumpla con dicha disposición, añadió.

"Entonces todos debemos jalar parejo en ese sentido para que podamos protegernos y ayudarnos", reiteró Vallejo Carrillo.

Precisó que la multa cuando a un conductor se le sorprende por no usar cubrebocas es de 400 pesos, pero lo importante no es la sanción sino que se evite el contagio del Covid-19.