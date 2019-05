Retroceso a derechos humanos si AMLO frena recursos a ONG's: activistas

En un posicionamiento, firmado por mil 118 OSC, manifiestan su apoyo a la política promovida contra la corrupción y los abusos en el país, problemas de los que, consideran, no son parte, sino afectadas

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Las Organizaciones Sociales Civiles (OSC) exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador reflexionar la posibilidad de continuar con la entrega de recursos destinados para la promoción de los derechos humanos de mujeres y niñas durante su Gobierno, ya que desaparecerlos “representaría una grave regresión a los derechos humanos en México, sobre todo si no se da una alternativa puntual que dé cumplimiento a la responsabilidad del Estado”.

“La inequidad que ésta genera ha dañado de manera clara y sentida a las organizaciones que trabajamos con vocación y compromiso por la igualdad, justicia y libertad en México, frente a grandes organizaciones vinculadas a partidos políticos, iglesias o lideres clientelistas que acaparan millones de pesos dándoles un uso cuando menos cuestionable en términos de derechos humanos, probidad y transparencia”, dijeron.

En el documento dirigido al Presidente, las organizaciones de la sociedad civil y feministas aseguran que no son enemigas de las acciones gubernamentales que pretendan transparentar los recursos públicos que son de todas las ciudadanas y los ciudadanos.

Asimismo, precisaron que existen empresas que son beneficiadas con grandes exenciones de impuestos por sus labores de “responsabilidad social”, mientras que ellas, como organizaciones, aún llegando a los sectores más desfavorecidos y a sus núcleos poblacionales marginados de toda acción de presidium y prensa, reciben la noticia de que los fondos destinados a reforzar el trabajo de la sociedad civil como COINVERSIÓN SOCIAL, PROEQUIDAD y los recursos destinados a los refugios para mujeres en situación de violencia, van a desaparecer, de acuerdo con una circular emitida por el Presidente.

“En dicha circular usted señala que no deben ser beneficiadas organizaciones ‘ntermediarias’ a las que han sido asociadas las organizaciones de la sociedad civil, desconociendo que éstas cumplen una función central al llegar a núcleos de población y lugares a los que el Estado, por su propia naturaleza, es incapaz de atender”, indicaron.

Las OSC también pidieron a López Obrador analizar el hecho de que sus integrantes no son lejanas a los principios de austeridad que ha establecido en su administración, pues ellas laboraban incluso cuando no contaban con un fondo específico para respaldar su trabajo.

“Estos fondos no son derechos ganados para quienes integramos estas las organizaciones, sino para las y los beneficiarios de las mismas. Atentar contra esto representaría una grave regresión a los derechos humanos en México, sobre todo si no se da una alternativa puntual que dé cumplimiento a la responsabilidad del Estado”, subrayaron.

De acuerdo con las organizaciones firmantes, el pasado 7 de mayo el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo del conocimiento del Consejo Consultivo y Social de este instituto la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP)y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de desaparecer PROEQUIDAD, un fondo dotado de 86 millones de pesos, que en términos reales representa el .002 por ciento de los 3.8 billones de pesos del Presupuesto de Egresos.

“Los recursos de dicho fondo fueron aprobados y etiquetados por el Poder Legislativo que, al menos en las formas republicanas que usted discursa, es autónomo del Poder Ejecutivo. Ciudadano Presidente, el PROEQUIDAD es resultado de décadas de lucha del movimiento feminista por visibilizar las causas de las mujeres y niñas más marginadas en México: niñas, adolescentes, adultas mayores, indígenas, trabajadoras sexuales, cuidadoras, migrantes, lesbianas, etc. Presidente de las y los mexicanos, por el hecho de ser mujeres, todas ellas, todas nosotras estamos expuestas a morir cada día en un país que computa nueve feminicidios al día en promedio. Sí, ocupamos el primer lugar en America Latina y uno de los primeros en el mundo en asesinato de mujeres por razones de género”, recordaron.

A su vez, las OSC afirmaron que la desigualdad y violencia que se viven en el país tienen una profunda raíz cultural, que precisa acciones radicales, de fondo. Por ello, señalaron que el PROEQUIDAD es uno de los insuficientes recursos con los que cuentan las mujeres ante la falta de cumplimiento del Estado de sus responsabilidades plenas frente a convenciones internacionales como la CEDAW.

Por otra parte, acusaron que el aparato estatal mexicano ha sido y continúa siendo omiso ante la violencia sexual que sufren las cientos de miles de mujeres y niñas, violadas una cada cuatro minutos.

“El Estado sigue siendo omiso porque ante la violencia y desigualdad que viven las mujeres en el hogar, lugar de mayor riesgo para morir víctima de violencia, no existe una política integral cuyo componente de prevención y atención de respuestas a esta problemática. La autoridad estatal es omisa porque la trata de mujeres es una barbarie criminal cuya persecución se ha dejado en un segundo plano frente a problemas considerados más apremiantes como el ‘huachicoleo'”.

Por último, le expresaron al Presidente que no se ven reflejadas en sus diarias apariciones ante los medios y en sus múltiples acciones de Gobierno, pues el Estado fuerte y benefactor que se pretende construir no tiene una perspectiva de género ni de derechos humanos de mujeres y niñas vinculados a la igualdad y la no violencia. “En este escenario las organizaciones que hemos luchado durante años en estos temas parecemos motivo de molestia y no parte de la solución”, finalizaron.