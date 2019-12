Revelan las primeras imÃ¡genes de Keanu Reeves en su regreso a Bill & Ted's

MIAMI._ Keanu Reeves y Alex Winter han comenzado a filmar la tercera entrega de la saga de los eternos adolescentes "Bill & Ted's", como lo demuestran las primeras fotografías oficiales reveladas este martes y 30 años después de la primera película.

En las imágenes publicadas por Orion Pictures de "Bill & Ted: Face The Music" se pueden ver a Reeves y Winter en los personajes de Ted "Theodore" Logan y Bill S. Preston dentro de una cabina telefónica, aparentemente la misma que les permitía viajar en el tiempo.

En esta entrega Bill y Ted vuelven a tener una "excelente aventura", como han dicho los encargados del filme, y así queda comprobado en el primer vistazo con unas expresiones que siguen iguales a las de la película de 1989 y su secuela de 1991.

The time has come, dudes! Your first look at #FacetheMusic is here! In theaters August 21, 2020. pic.twitter.com/K4tXKihPem

Otra foto muestra a Samara Weaving y Brigette Lundy-Paine, quienes serán las hijas de Bill y Ted, respectivamente, y al cantante Kid Cudi, quien se interpretará a él mismo, difundió elnuevodia.com.

Según explicó Chris Matheson, uno de los creadores de la saga, en la nueva cinta, que se estrenará el 21 de agosto de 2020, Bill y Ted siguen intentando hacer música con su banda Wyld Stallyns, la cual, según les dijeron en la primera película, inspirará a la sociedad utópica del futuro y en eso han estado desde entonces.

"Ahora un emisario del futuro llega y les dice que tienen que hacerlo de inmediato. La realidad desaparecerá en 80 minutos", reveló Matherson al semanario Entertainment Weekly. Bill y Ted contarán con la ayuda de sus hijas y otros miembros de sus familias.

Another photo from the set of the latest Bill & Ted, in which @ed_solomon cast some wounded warriors as extras after helping @HomesForOurTrps with last year’s auction — can’t wait to see it! Thank you Ed, Keanu And @Winter! pic.twitter.com/vDnkBHccA1