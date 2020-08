Revelan primeras imágenes de Robert Pattinson y Tom Holland en The Devil All The Time

Netflix no deja de revelar sorpresas este verano, esta vez fue el turno de Robert Pattinson y Tom Holland, quienes protagonizan el filme “The Devil All The Time” para la plataforma.

Fue a través de redes sociales que el servicio de entretenimiento por Internet reveló las primeras imágenes del proyecto, cuyo estreno está programado para el 16 de septiembre de este año.

Here's your first look at THE DEVIL ALL THE TIME, a midwestern gothic tale from Antonio Campos starring Tom Holland, Robert Pattinson, Jason Clark, Riley Keough, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska, and Eliza Scanlen.

On Netflix globally on 16 Sept. pic.twitter.com/3qNW1EaVfb