Revivirán en Culiacán la época del rocanrol en el musical Bule Bule - Noroeste

Revivirán en Culiacán la época del rocanrol en el musical Bule Bule

Majo Pérez protagonizará el musical que se presentará los días 24 y 25 de mayo, dentro de la Temporada de Primavera SAS-Isic

Nelly Sánchez

Los musicales han sido para Majo Pérez una forma de expresarse e invitar al público a un "viaje" en el que se desconectarán de problemas para reír, disfrutar y al final salir del teatro con una sonrisa en la cara.

Y esa tarea emprenderá en el espectáculo Bule Bule el show, que se presentará dentro de la Temporada de Primavera SAS-Isic, los días 24 y 25 de mayo, en el auditorio del Modular Inés Arredondo, en dos funciones cada día, a las 18:00 y 20:30 horas.

"Bule Bule es recordar esos viejos tiempos de crinolinas, malteadas, colores pastel, peinados bombachos, y para los chavos mucho gel y mucha laca en el cabello", comentó vía telefónica desde España.

"Todos los musicales y el arte en general son un medio de expresión que ayuda a desconectarse de todos los problemas de salud, económicos, la política, los países, etc, y disfrutar dos horas en el teatro, reírse, salir con una sonrisa en la cara y salir y enfrentar esos problemas de otra manera".

Desde su punto de vista, el arte puede generar cambios y los actores y artistas están poniendo su granito de arena.

"Al estar haciendo este tipo de cosas, ir a diferentes ciudades del país, para que más gente se llene de amor, por muy cursi que suene, de nostalgia y melancolía al recordar estos viejos tiempos, de un humor muy sencillo, muy blanco, sin albures", advierte.

"Hay personajes para todos los gustos, puede que con uno te identifiques y verte de fuera o algo suceda dentro de ti, entonces es lo maravilloso del arte, del teatro y de los musicales, porque la música tiene efectos medicinales y cura muchas cosas, y eso es lo que nosotros mejor sabemos hacer y llevarlo a diferentes lugares nos llena de emoción".

La historia

Bule Bule tiene tres temporadas en la Ciudad de México, se desarrolla en los años 60 y en un set de televisión, donde dos bandas, Las Bombonettes y Los Pillos del Rock, se enfrentarán en un concurso para ganar la grabación de un disco.

Ambas agrupaciones dejarán el alma en el escenario e interpretarán temas entrañables como de los años 50 y 60, como Twist and shout, Agujetas de color de rosa, Stand By Me, Eddie, Eddie, Hiedra Venenosa, Pretty Woman, entre otros éxitos de la época que interpretaron Elvis Presley, Roy Orbison, Enrique Guzmán, Angélica María, Beach Boys, entre otros.

"Las Bombonettes somos tres chicas y Los Pillos del Rock cuatro guapísimos muchachos, vamos a estar concursando para el premio final que es la grabación del disco y el público que asista a las funciones va a votar por sus favoritos, ellos decidirán el ganador de cada función", adelantó.

El musical, añadió, es un homenaje a la música de los años 50 y 60, y aunque no hayan crecido en esa época, todos las han escuchado porque los papás o abuelos crecieron en ella. O simplemente porque siguen vigentes y se han hecho muchos covers de ellas.

"Si no conocen tal cual alguna canción, les va a sonar muy conocida, porque es música que jamás murió, la gente se la pasará muy divertida, podrán cantar, pararse a bailar, aplaudir, es un show para todas las edades. La verdad también hemos tenido niñitos en funciones que aunque no conozcan la música se la pasan bailando y brincando", señala.

"Me emociona mucho que el público de Culiacán pueda conocer Bule Bule, para quienes no han tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México, es un proyecto que nos ha traído muchas alegrías a los que formamos parte de este show, ha sido un proyecto que ha traído muchos frutos y empezar a hacer más giras nos llena de mucho orgullo y emoción".

La emoción de un regreso

Majo Pérez, quien se fue a vivir a Madrid hace tres meses a probar suerte y buscar nuevos retos en su trayectoria, reconoció que uno de los personajes más entrañables que ha interpretado es Mary Poppins.

"Tuve la fortuna de estar en la obra cuando se presentó en México en 2012 al 2013, y fue espectacular, lo hacía Bianca Marroquín y a mí me tocó cubrirla por cinco funciones, que fueron suficientes para enamorarme de ese personaje, el mundo mágico que crea, creo que es uno de los que más añoro y extraño, fue un gran escalón para mi carrera, por eso le tengo tanto cariño, como a Glinda, de Wicked, personificarlo ha sido maravilloso".

Y aunque está agradecida por todos los proyectos que ha tenido en México, desde 2010 cuando comenzó su carrera, consideró que era momento de moverse y buscar más cosas.

"Y justo es lo que estoy haciendo, estoy muy feliz de ampliar mis horizontes, conocer más, tocar nuevas puertas y nunca sabemos qué cosas nos podemos encontrar. Tengo en Madrid tres meses, vine a seguirme entrenando", apuntó.

"El teatro, la actuación, el canto y la danza son carreras en las que siempre te tienes que seguir entrenando, ahora busqué nuevos maestros, acá tienen diferentes técnicas en cuanto al canto, ha estado muy interesante, y también hubo una racha de audiciones para nuevos proyectos y pues ya sabes, a tocar puertas, me ha gustado mucho la experiencia y no me arrepiento para nada".

Y estar de regreso en su país y participar en Bule Bule la llena de alegría.

"Tengo que ir a México por unos trámites y papeleos y coincidió que se ensamblaron estas fechas del musical y eso me hace muy feliz, me tuve que despedir de Mentiras el musical y Bule Bule, y ahora que estaré allá daré funciones en ambas, me da mucha emoción que me abran la puerta y me reciban de manera tan amorosa".

Y para seguir enterándose de su trabajo y lo que anda haciendo, invitó al público a seguirla en sus redes sociales, @laperezreyes en Instagram y Twitteer, y @majoperez en Facebook.





LOS BOLETOS

Este espectáculo contará con música en vivo y los boletos se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio MIA, en Casa SAS, Innova Sport Fórum y en www.superboletos.com

ELENCO:

Majo Pérez

Natalia Saltiel

Gaby Albo

Mario Sepúlveda

Iker Madrid

Sebastián Treviño

Diego Medel

Freddy: Luis Rodríguez "Guana"

Abelardy: Jhovardy Vences