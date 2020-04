Ricardo La Volpe anuncia su retiro como director tÃ©cnico

Ricardo La Volpe anuncia su retiro como director técnico

El argentino preferiría ser director deportivo

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO_ El argentino Ricardo Antonio La Volpe anunció su retiro del futbol en su faceta como director técnico en charla con el programa Futbol Picante de la cadena ESPN.

La Volpe anticipó que después de lo que le ocurrió en su última experiencia como timonel de un equipo, tomó la decisión de ahora enfocarse en buscar una oportunidad como director deportivo, algo que, en palabras del propio 'Bigotón', ha buscado desde hace más de 10 años.

"¿Ricardo La Volpe no dirigirá más?", cuestionó David Faitelson, a lo que el ex estratega de la Selección respondió tajante: "No, no… después de lo que me pasó en Toluca ya no".

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, añadió.

El paso de Ricardo La Volpe con el Tricolor es recordado por el título de Copa Oro en 2003, así como la buena exhibición en la Copa Confederaciones de 2005, sin embargo no pudo trascender en la Mundial Alemania 2006, quedándose en Octavos de Final luego de caer con Argentina.

La Volpe dirigió en México a Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante (al que hizo campeón), Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Rayados y Jaguares.

En el plano internacional, tuvo la oportunidad de hacerse cargo de clubes argentinos como Boca Juniors, Banfield y Vélez Sarsfield; además de la Selección de Costa Rica y el Pyramids FC de Egipto.

(Con información de agencias)