Ricardo Salinas, dueÃ±o de TV Azteca, demanda a Proceso por reportaje que lo vincula con Fertinal

Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, demanda a Proceso por reportaje que lo vincula con Fertinal

La denuncia hizo referencia a un texto publicado en julio por Proceso, en la que se demostró que el empresario se hizo socio de Grupo Fertinal –la empresa quebrada que Pemex compró en el sexenio de Enrique Peña Nieto– antes de que se llevara a cabo esa transacción

Sinembargo.MX

21/10/2019 | 10:32 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca demandaron por “daño moral” a la revista Proceso, a un reportero y a dos directivos del medio debido a la publicación de un reportaje que dio cuenta de vínculos del multimillonario con la compra de una planta de Grupo Fertinal, con sobreprecio, por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ante el Juzgado civil número 62, con sede en la Ciudad de México, el 26 de agosto Grupo Salinas y Salinas Pliego argumentaron una “campaña de desprestigio” en su contra “con el único propósito de sembrar en la población mexicana una idea errónea y negativa [de que] el Señor Ricardo Salinas Pliego es una persona corrupta”, afirmó el semanario en su versión electrónica.

La denuncia hizo referencia a un texto publicado en julio por Proceso, en la que se demostró que el empresario se hizo socio de Grupo Fertinal –la empresa quebrada que Pemex compró en el sexenio de Enrique Peña Nieto– antes de que se llevara a cabo esa transacción.

La investigación de Mathieu Tourliere detalló que el dueño de Grupo Salinas tuvo puestos clave dentro de la compañía, según documentos corporativos internos de Grupo Fertinal a los que tuvo acceso.

Salinas Pliego aseguró que no era socio de Fertinal y sólo había reconocido que Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca –ambas de Grupo Salinas– hicieron un préstamo de 406 millones de dólares a la empresa de fertilizantes entre 2008 y 2015, pero según los documentos consultados por Proceso, a cambio se quedaron en prenda con todos los bienes y las acciones de Fabio Massimo Cobarrubias Piffer –quien fue director general de Fertinal entre 1992 y 2016.

LA DEMANDA

De acuerdo con Proceso, el grupo de abogados de Salinas Pliego detalló, en 10 cuartillas, la carrera empresarial del dueño de Grupo Salinas su “calidad humana y la intachable reputación profesional y social”.

La demanda se centró en el número 2229 de la revista, que tituló la investigación de Tourliere como “Pemex-Fertinal: El Gran Fraude de Salinas Pliego”, con el texto “Salinas Pliego, el magnate que movió los hilos de la estafa Pemex-Fertinal”.

Proceso presentó documentos que sustentan el reportaje y contestó a los 122 reclamos presentados por el demandante.

“A petición de los abogados de Salinas Pliego, el juez Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, del Juzgado 62º de lo Civil de la Ciudad de México, emitió una orden de censura previa para que Proceso no publicara información relacionada con el juicio”, destacó el semanario.

Pero el viernes 11 de octubre el Poder Judicial violentó la medida impuesta, dando a conocer los nombres de los demandantes y demandados –Comunicación e Información, S.A. de C.V., Rafael Rodríguez Castañeda, Homero Campa Butrón y Mathieu Pierre Olivier Tourliere.

El equipo de litigantes de Salinas Pliego no es ajeno al caso Fertinal aseguró Proceso, son Gabriel Alfonso Roqueñí Rello, firmante de la demanda, fue el primer delegado del fideicomiso F470 de Banco Azteca que fue creado el 31 de octubre de 2006; también Gerardo Manuel Ramírez Ornelas, quien el mismo día de 2006 se convirtió en apoderado legal de Grupo Fertinal.

De acuerdo con el semanario, la demanda no hace alusión al fondo de la publicación si no a la forma en que esta fue presentada, pues no se refutó la información de la publicación 2229.

LA INVESTIGACIÓN

La compra de Fertinal, llamada Proyecto Kimora, se realizó en 2015, cuando Emilio Lozoya Austin era el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Proceso encontró, al revisar diversos documentos, distintas empresas europeas ligadas a la compra-venta de Fertinal, que incluye al menos cinco compañías fachadas que se crearon entre junio y diciembre de 2019 en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Algunas de estas empresas, como Sezmi Corporation, tenía como cliente a Iusacell, y luego en 2012 cuando arrancó operaciones Totalmovie se anunció que el arranque de esa nueva empresa fue gracias a la compra de Sezmi.

También indicó que desde 2011 se sospechaba de la participación de Salinas en Fertinal, pues el banco de inversión Goldman Sachs, que realizó un prospecto para encontrar inversionistas y compradores potenciales en Canadá, pidió “definir de manera adecuada el nivel de involucramiento de Grupo Salinas” en la empresa de fertilizantes para poder colocar su oferta en la bolsa de valores canadiense.

El semanario citó también una entrevista que realizó el pasado 26 de junio la periodista Carmen Aristegui al empresario Covarrubias Piffer, donde le cuestionó si Salinas Pliego está involucrado con la compra-venta de Fertinal. “No lo sé, sinceramente. Pero que yo sepa, no”, afirmó y dijo que detrás de esa transacción estuvieron bancos de inversión.

Sin embargo, de acuerdo con Proceso, hay dos razones por las cuales es inverosímil que Covarrubias no sepa si Salinas está o no involucrado. La primera, porque ha sido socio de Salinas Pliego en varios negocios en México y Estados Unidos.

Además de que Covarrubias estuvo en el centro del proceso de subasta de las acciones de Fertinal que se llevó a cabo entre julio y agosto de 2006 por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

En ese proceso se pusieron a la venta el 47 por ciento de las acciones, y tres sociedades fachada, que se crearon dos meses antes en Bélgica, fueron quienes compraron las acciones por 89 millones 100 mil pesos. Estas sociedades además tenían como accionistas a NPK Holding AB y Base Chemical AB, relacionadas con Salinas Pliego.

Proceso explicó que el representante de esas sociedades fue Miguel Noriega Cándano, asesor financiero de Covarrubias Piffer, según su semblanza curricular elaborada por Fertinal que cita el semanario. Mientras, Miguel Irrutia Tomasena, se convirtió en el representante legal de las sociedades belgas mes y medio después del traspaso de acciones de Fertinal en 2006. Él fue miembro del consejo de Grupo Elektra, Salinas y Rocha y Banco Azteca.

Proceso indicó que el traspaso de las acciones de Fertinal a Pemex no terminó con el papel de los operadores de Salinas Pliego, pues meses después de esa compra-venta, dos cercanos de Covarrubias y Salinas distribuyeron 38 millones de dólares que la paraestatal dejó como “pago de depósito” en un fideicomiso en Banco Invex.