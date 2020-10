Ricardo Salinas Pliego da positivo al COVID-19; dice que 'nos dará a todos y estaremos bien'

Carlos Álvarez

Ciudad de México, 14 de octubre del 2020.- El empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Elektra y fundador de la cadena TV Azteca, informó este miércoles que dio positivo al coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

Sin embargo, a través de su cuenta de la red social Twitter -en la cual anexó una fotografía con el resultado de su prueba-, el magnate regiomontano pidió "cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije... nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien".

Con la novedad de que tengo #COVID19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije... nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien. :relieved: pic.twitter.com/o7tO6ft4GF — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 15, 2020

El pasado 15 de junio, empresario regiomontano cuestionó una vez más el confinamiento social derivado de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, el segundo hombre más rico de México pidió a las autoridades sanitarias no imponer su visión autoritaria frente a la pandemia. El magnate emitió cuatro mensajes "sobre el maldito virus, el momento en que vivimos y el futuro en libertad que deseo para mi país".

El empresario dividió en cuatro aspectos su comunicado, bajo las "premisas que guían mi pensamiento": Mensaje al que está en cuarentena con miedo al virus; Mensaje a los miembros del Consejo de Salubridad General; Mensaje al servidor público; Mensaje a quienes están de acuerdo con estos pensamientos.

Entre los aspectos que tocó el empresario de Grupo Salinas está la exigencia de "respetar nuestro derecho a salir", porque "somos millones los que queremos seguir con nuestras actividades [...] aceptando el riesgo [...] Al aislarte, tú tienes la tranquilidad de pescar el virus, pero ¿por qué insistes en obligar a otros a hacer lo mismo que tú? [...] Respetamos tu decisión y tu derecho a quedarte en casa, pero pedimos que tú respetes nuestro derecho a salir y vivir como queremos", manifestó Salinas Pliego.

"Tú, que tienes los medios para quedarte en casa por tiempo indefinido, perteneces a una muy pequeña minoría privilegiada. No se vale imponerle tu visión a los demás desde un cómodo sillón. Practica la bondad hacia los más necesitados", indicó Salinas Pliego en uno de sus puntos.

Mientras que a las autoridades sanitarias les pidió que "no nos impongan su visión autoritaria y déjennos decidir [...] ¡Mucho ayuda el que no estorba! Ya no nos ayuden más. Los cierres y el aislamiento han causado un daño enorme a nuestra precaria economía. Sólo permitan que el pueblo trabaje y se gane la vida", demandó el magnate.

Asimismo, a los autoridades de seguridad pública les pidió: "cuídennos, pero de los criminales", porque "son los verdaderos enemigos públicos, los violentos y los que oponen resistencia". Además, Salinas Pliego conminó a quienes piensan como él, a no aceptar "la visión autoritaria que va en contra de tus convicciones".

En su texto, explica que muchos países han enfrentado el virus sin cerrar la economía y eso se puede hacer el país y coincidió en que deben sugerirse lineamientos para enfrentar la enfermedad pero no usar la amenaza y la fuerza pública para imponerlos.

"¡Déjenos vivir en paz! Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad", indicó el empresario, quien abundó que pareciera que desean tener al ciudadano "en estado catatónico", para que no pueda pensar y actuar por cuenta propia. "¡¿Acaso es esa una visión democrática?!", insistió.

Con respeto y amor a México, les comparto estos cuatro mensajes sobre el maldito virus, el momento que vivimos y futuro en libertad que deseo para mi país. https://t.co/8eDyzsDXu2 pic.twitter.com/Ent6DCsgsZ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 15, 2020

“Dado que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique... ¿Cuál es su plan a futuro?", cuestionó Salinas Pliego el pasado 25 de mayo, para luego lanzar tres preguntas más:

"1.- ¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna? 2.- ¿Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir? 3.- ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?", tuiteó Salinas Pliego.

"No voy a entrar en debate con él [el empresario], me parece que son, los tres, falsos dilemas, el objetivo es entrar a una nueva normalidad, y tendremos que aprender a convivir con el coronavirus y es un plan de ir integrándonos a una nueva normalidad”, reviró Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante su videoconferencia de prensa diaria.

"Todos tenemos una responsabilidad, y no se trata de quedarnos encerrados sino generar un balance entre el bienestar de las familias, y eso incluye el bienestar económico, y al mismo tiempo evitar la saturación de hospitales y evitar más decesos", agregó la mandataria capitalina, al ser cuestionada respecto a la postura de Salinas Pliego.

¡Preguntas básicas! Le pregunto a mis amigos en "cuarentena" en Valle... o donde quiera que estén recluidos... — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 25, 2020

EN MÉXICO NO VAMOS A MORIR DE CORONAVIRUS, SINO DE HAMBRE: SALINAS PLIEGO

"Como van las cosas parece que no moriremos por coronavirus, sino de hambre. En México, la inmensa mayoría no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, ni del gobierno, la inmensa mayoría vive al día, de manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene qué comer", indicó Salinas Pliego a finales de marzo.

En un mensaje a sus colaboradores -que difundió Televisión Azteca-, el empresario lamentó que haya "calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, parques sin gente. Esto no puede ser". Salinas Pliego aseveró que "paralizar toda la economía de tajo significa hambre, y por lo tanto, dentro de poco se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos".

"Hay que apoyar al presidente [Andrés Manuel López Obrado], aquí conviene mucho que la oposición 'fifi' se modere porque la alternativa del aislamiento es la rapiña y la violencia social", dijo el empresario, en el que señaló que hay presiones para hacer un confinamiento tipo "lock down", como el que se hace en las cárceles estadounidenses cuando se cierran las celdas de los reos.

Salinas Pliego puntualizó que los "datos duros del virus" son que, aunque "es muy contagioso", "sabemos que te da y te recuperas y desarrollas inmunidad" y que "afecta más a ancianos y a quienes tienen problemas previos de salud".

"Este virus existe sin duda, pero no es de alta letalidad , debemos olvidarnos de la ecuación equivocada de que virus es igual a muerte. No es cierto", señaló el empresario, quien hizo un llamado a trabajar por México, asegurando que la vida no puede detenerse y hay que salir a luchar para detener la tempestad económica.

Las declaraciones de Salinas Pliego se dan en el contexto de que durante esta semana, se realizaron convocatorias para llevar a cabo robos masivos en tiendas departamentales, y se han registrado saqueos en tiendas Elektra, la cuales forman parte del Grupo Salinas.

¿No pueden ver el video donde Ricardo Salinas Pliego minimiza el riesgo del #coronavirus?@AztecaNoticias lo bajó, pero aquí va de nuevo:pic.twitter.com/3AebAESClg — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 25, 2020

Un reportaje publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) a principios de septiembre del 2019, indicó que el Departamento de Justicia, además de la Comisión de Seguridad y Valores de Estados Unidos (DOJ y SEC, respectivamente, por sus siglas en inglés), investigan un presunto soborno recibido en 2015, por la compra-venta de la empresa Grupo Fertinal, realizada por la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que involucró al empresario Ricardo Salinas Pliego y a funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Grupo Salinas es una conglomerado de empresas (entre ellas Banco Azteca, TV Azteca y Total Play), que tiene más de 70 mil trabajadores que han seguido laborando a pesar de la entrada de la Fase 3 de la epidemia en México, decretada por las autoridades federales el pasado 22 de abril.

Un día después de que se decretara la emergencia sanitaria el pasado 30 de marzo y se hiciera un llamamiento masivo a la población, así como a todos los sectores productivos a quedarse en casa, los trabajadores del Grupo Salinas recibieron un mensaje que sonaba a advertencia en la bandeja de entrada de su correo electrónico laboral. “México nos necesita”, se leía en el comunicado firmado por Salinas Pliego.

Antes, el pasado viernes 17 de abril, Javier Alatorre Soria, conductor estelar de la la cadena de televisión del Grupo (TV Azteca, con una audiencia de 92 millones de espectadores al mes, según sus propias cuentas), instó en el noticiero nocturno a no seguir a las recomendaciones del Gobierno Federal.

“Ya no le hagan caso a [Hugo] López-Gatell [Ramírez]. Sus cifras se volvieron irrelevantes”, señaló en el noticiero sobre las ruedas de prensa respecto al ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, que ejerce de portavoz del Gobierno de México ante el coronavirus.

Tras la polémica por las declaraciones, de la que opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin desdecirse de ellas, el lunes 21 de abril, Alatorre Soria entrevistó para su noticiero nocturno a López-Gatell Ramírez, en la cual no se proporcionó ninguna explicación, ni del presentador, ni de la cadena.

Un día antes, el presidente López Obrador recomendó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no sancionar a TV Azteca por el comentario de su conductor estelar, Alatorre Soria, quien pidió no hacer caso a López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​para así, según él, preservar la libertad de expresión.