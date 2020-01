Ricky Álvarez, agradecido con la oportunidad con Venados de Mazatlán

El pelotero produjo cuatro carreras en el tercer juego de la serie final

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Ricky Álvarez se ha convertido en estos playoffs en hombre importante en los resultados de Venados de Mazatlán.

El primera base o bateador designado en la presente postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico produjo cuatro carreras en el tercer juego de la serie final que terminó a favor de Venados 7-0 sobre Tomateros de Culiacán.

“Fue una bonita noche, lo importante fue la victoria, me tocó impulsar varias carreras, pero el mérito es de todos mis compañeros, me tocó a mí ser el de las carreras en ese juego; sin embargo, es labor de equipo y también de Juan Pablo Oramas que lanzó un gran partido”, dijo Álvarez.

Conforme fue pasando la temporada el slugger mexicano empezó a ganarse turnos en el orden al bat del cuadro local.

“He ido poco a poco teniendo más regularidad, estoy agradecido por el apoyo que me han dado, gracias a Dios he podido estar en los juegos y responder, me siento contento de poder aportar lo más que pueda para los triunfos”.

Señaló que lo mejor de la serie de campeonato apenas está por venir y el resto de los juegos serán igual de disputados.

“La final ha estado muy pareja, ambos equipos han estado dando lo mejor de cada uno, pero nosotros estamos preocupados por lo que vayamos a hacer, tenemos que ir juego por juego, sin adelantarnos a nada”.

