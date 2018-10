Ricky Martin y Chayanne aconsejan y ayudan a Pablo Montero en su vida familiar

El cantante manifiesta que los encuentros que ha tenido con sus colegas intérpretes le han ayudado a modificar sus hábitos y valorar a su familia

Noroeste / Redacción

Si bien Ricky Martin y Chayanne son reconocidos por su talento y alma caritativa hacia las causas sociales, esta vez fue Pablo Montero quien reveló que gracias a los consejos que le brindaron estos intérpretes es que ha cambiado su estilo de vida.

Durante la entrevista que brindó a un diario, Montero manifestó que los encuentros que ha tenido con Ricky y Chayanne le han ayudado a modificar sus hábitos y valorar a su familia.

Resaltando las cualidades del intérprete de Un siglo sin ti, Montero contó: en un viaje tuvo la oportunidad de coincidir con Chayanne, a quien definió como un caballero y con quien tuvo oportunidad de platicar.

"Se dirigió a mí con cariño y me dijo de manera honesta que cuidara mi manera de ser y lo que hacía porque no solo me afecto a mí mismo, sino a toda la familia y es verdad. He tomado conciencia de tomar consejos de los buenos amigos como Chayanne, para cuidar a mis hijos y mi relación sentimental”, relató el también actor.

Conjuntamente, Pablo reveló las recomendaciones que le hizo Ricky Martin sobre el mismo tema.

“Es otro amigo al que encontré en una premiación y es un gran ser humano. Cuando lo vi me tomó la cabeza con las manos y pegó su frente a la mía y me dijo que lo más valioso para todos nosotros es la familia, los hijos y las personas que necesitan de nosotros. Todas esas palabras me ayudan a razonar mejor lo que hago y lo que se debe de hacer por el bienestar de las personas que amo, como mi familia”.

Hace una semana, Pablo empleó su cuenta de Instagram para confirmar su divorcio de Carolina, madre de sus dos hijas; sin embargo, subrayó que por el bien de las niñas seguirán juntos.