Rifa del aviÃ³n es la comidilla de la red

Rifa del avión es la comidilla de la red

El ingenio mexicano la tapiza con memes

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La propuesta de rifar el avión presidencial, hecha por Andrés Manuel López Obrador hoy durante su conferencia mañanera, ha despertado el ingenio de los mexicanos: decenas y decenas de memes circulan este mediodía.

El Presidente dijo que se trata de la quinta opción en la bandeja del Gobierno federal para sacar la molesta aeronave que él no quiere, que se sigue pagando y que nadie ha querido comprar. De hecho, el avión va de regreso a México después de estar un año en un hangar. Mantenerlo fuera costó al país 30 millones de dólares.

“Y el quinto, una rifa. 500 pesos. 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional. En el caso de la Lotería serían 6 millones de números, de cachitos, en 500 pesos, son 3 mil millones; del avión son 130 millones de dólares, pero se le daría al que se ganara el avión incluido un servicio de operación de 2 años”, dijo.

Antes planteó las otras opciones.

“El avalúo de la ONU es de 130 millones de dólares del avión. Había dos compradores pero no se animaban, dos compradores en Estados Unidos; no se animaban. Posiblemente porque sabían que ya se regresa el avión hubo un ofrecimiento un día antes 125 millones de dólares”, dijo el Jefe del Ejecutivo.

“Nosotros no podemos venderlo abajo del avalúo de la ONU. Pero hubo esa propuesta, esa es una opción”, agregó.

Luego dijo: “La segunda opción es que ya formalmente se le dió a conocer al gobierno de Estados Unidos; le estamos solicitando que se lleve a cabo un intercambio; que se entrega el avión para que nos dé el equivalente en equipo médico. Serían, mínimo, los 130 millones de dólares para los hospitales públicos”, señaló.

“La tercera, es la venta a empresas en 12 partes; empresas nacionales. En esto se avanzó, hay ya 2 ofrecimientos. Corresponde como a 11 millones de dólares por empresa como una sociedad. No es fácil esto porque, si el Presidente no lo va a usar, ¿pues que empresa lo va a usar? Fue un exceso. Esto no debió hacerse. No debió comprarse este avión. Ni los más ricos del mundo ni extravagantes tienen estos aviones”, dijo.

“Me estaban informando que los que tienen más rentan lugares de lujo en aviones comerciales, ahora sí que ni Obama, pero tampoco las empresas”, expresó el Presidente.

“Pero, si consiguiera las 12 empresas, tenemos que aplicar la misma política: que el dinero se utilice para mejorar la atención en los hospitales, que sea también en equipo médico, y ellos no lo harían para presumir, para actuar como fantoches porque les daría pena, estoy seguro de eso”, dijo.

Hace unos días, el 4 de enero, López Obrador dijo que costó 30 millones de pesos tener el avión en el Aeropuerto de Logística de San Bernardino, California, Estados Unidos, durante 2019. “30 millones es lo que ha costado todo el año mantener el avión allá en la revisión porque tenemos la bitácora de lo que se le ha hecho. Los compradores tuvieron que hacer una revisión a fondo”, dijo en conferencia.

López Obrador explicó que en cuanto termine el proceso de certificación de mantenimiento de la aeronave en California, ésta volverá a territorio mexicano, ya sea al Hangar Presidencial o a la Base Militar de Santa Lucía.