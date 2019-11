CONCIERTO

Rinde la OSSLA tributo a Ferrusquilla

En el homenaje su hija, la actriz Angélica Aragón comparte una serie de anécdotas y vivencias del compositor sinaloense

Nelly Sánchez

Toda la alegría que José Ángel Espinoza Ferrusquilla puso a su música, la compartió la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en un homenaje al compositor sinaloense.

Fue una noche llena de anécdotas contadas por la hija de Ferrusquilla, la actriz Angélica Aragón, en la que además se tocó la música de otros compositores que el sinaloense admiraba, como Beethoven, Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce.

El programa, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura y El Colegio de Sinaloa, celebró el primer centenario del nacimiento de “Ferrusquilla” (1919-2015), y eligieron las piezas más representativas de este compositor originario de Choix, y aquellas clásicas que más le gustaban.

La bienvenida estuvo a cargo de Angélica Aragón, quien invitó al escenario a Papik Ramírez, director General del Isic, y al poeta Jaime Labastida, en representación de El Colegio de Sinaloa, quien dijo que Ferrusquilla fue uno de los primeros diez miembros de este organismo, que les enseñó el sentido del deber y de amor a Sinaloa.

"Ferrusquilla fue un músico popular pero educado en el máximo rigor, en el Conservatorio Nacional, con maestros como Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas, algunas de cuyas obras escucharemos en este concierto”, agregó.

En el teatro Pablo de Villavicencio completamente lleno, esta vez vez bajo la dirección de Gordon Campbell, director emérito de la OSSLA como invitado, inició con pieza “Échame a mí la culpa”, con arreglos sinfónicos.

Luego participó su hijo, el violinista Alexander Gordon Campbell Vdovina, integrante de la Orquesta Sinfónica de Zacatecas, con una de las piezas favoritas de Ferrusquilla, el Concierto para Violín y Orquesta.

"La familia del maestro Campbell y la nuestra se han hermanado a través de muchos años de amistad y hoy me complace que en este escenario Campbell dirija con la OSSLA a su propio hijo, como solista", dijo, para luego compartir palabras que su padre decía sobre la obra.

"En esta obra el violín toca, sabe que tiene responsabilidad de líder, de guía, y dice mi padre, en el momento en que la orquesta se le entrega por completo, el violín se siente satisfecho de haber logrado contagiar a todos los instrumentos", compartió Aragón.

Aragón contó que Ferrusquilla fue muy amigo de Jacobo Zabludowsky y que en una ocasión, cuando regresaba de Argentina le comentó que quería buscar el disco de una canción muy popular allá, pues la traía en la mente sin saber si quiera se el nombre de la canción ni quien la compuso.

"Dice algo así como El tiempo que te quede libre.... y le dice mi papá, la compuse yo. Y el otro respondió 'si chucha, como no", desatando la risa entre los asistentes.

Luego la interpretó la OSSLA, con la participación a piano de Aigul Kulova. Y al fondo, una pantalla proyectaba imágenes de juventud del artista homenajeado.

El ambiente mexicano subió cuando la OSSLA interpretó La ley del monte.

"No he conocido a otra persona que amara más a su tierra que mi papá, a su tierra natal, el poblado de Choix, al norte de este estado al que le compuso tantas canciones y a su país, y tal vez su canción más mexicana, la que se saben todos los mariachis del planeta y que hiciera famosa Vicente Fernández, es La ley del monte", dijo.

Al final, agradeció la presencia de todos sus amigos y familiares ahí presentes, primos, tías, sobrinos y nietos del artista, para cerrar con Sin pasaporte.

"Los problemas que agobian a la humanidad en este fin del 2019 son los de la migración, la canción no tendrá letra hoy, pero dice 'soy del norte, del sur, del este, del oeste, soy de donde quiera ser, no me pongan fronteras ni muros que me impidan correr libre por este planeta".

Y en esta gran fiesta musical, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes se escuchó como si fuera tambora y el público la siguió con las palmas.