Rinden protesta 16 consejeros ciudadanos del Implan CuliacÃ¡n

Rinden protesta 16 consejeros ciudadanos del Implan Culiacán

Ocho consejeros titulares y ocho suplentes se integraron al Consejo Directivo de este instituto de planeación urbana

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Este viernes, en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento, 16 ciudadanos rindieron protesta para convertirse en consejeros del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.

Con su inclusión, el Consejo Directivo del Implan suma ya 32 consejeros, de los cuales la mitad forman parte del Gobierno.

Debido a que el Implan cuenta en la actualidad con un director interino, derivado de la renuncia de Juan Carlos Rojo Carrascal, le correspondió al Alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, formalizar la inclusión de los 16 ciudadanos al Consejo Directivo.

Los consejeros titulares que rindieron protesta fueron Miguel Ángel Ley Pineda, Óscar Ariel Carrillo Echegaray, Aureliano Félix Díaz, René González Obeso, Javier Antonio Pineda Mendi, Salvador Padilla Castillo, Luis Ángel González Valenzuela y Hugo Ladislao Moreno González.

Asimismo, rindieron protesta como consejeros suplentes los ciudadanos Rafael Velázquez López, Luis Alfonso Gastélum Gallardo, Librado Verdugo Valenzuela, Aarón Alberto Fragoso Gutiérrez, Margarito Vega Medina, Carlos Eduardo Inzunza Valenzuela, Óliver Eduardo Chan Dorado y Jesús Manuel Rodríguez Lares.

Durante la ceremonia, el Alcalde de Culiacán aseguró que últimamente el trabajo del Implan se ha visto “manchado” por intereses económicos que no necesariamente benefician a la ciudadanía.

“Ya sabemos lo que ha pasado en periodos anteriores, sabemos la historia del Implan. Un instituto de planeación que debería ser ejemplo para todo el país porque la verdad es que hubo un tiempo en que fue muy importante. Bueno, siempre ha sido importante, pero fue muy efectiva la actividad que se desarrollaba”, dijo.

“Fue muy encomiable, a veces, pero luego existieron intereses personales, de grupo, del propio gobierno municipal, del propio Presidente municipal... y se tuerce el objetivo principal de esto. ¿De qué sirve tener tanta gente reunida, del Gobierno y la ciudadanía en general, para tomar decisiones bien diseñadas pero para beneficiar a tal o cual persona, a tal o cual grupo de empresarios desarrolladores?”, criticó.

Estrada Ferreiro invitó a los nuevos consejeros a que hagan cumplir las leyes correspondientes y que aprueben solamente aquellos proyectos que ayuden a la comunidad.

“¿Qué tratamos de hacer? Procurar que se cumpla con la Ley, con los reglamentos: que haya orden. No tenemos nada contra nadie en lo particular, en algún fraccionamiento o con un desarrollador. Que no piensen ellos que estamos en contra de ellos o que queremos generar algún moche o una cantidad de dinero”, expresó.

“Quien esté priorizando la cuestión económica por sobre la seguridad de las personas, por sobre la integridad física, no tiene nada que hacer. Eso es lo que yo les pido, nada más, y que todo lo que hagamos sea siempre pensando en que Culiacán a futuro va a ser la ciudad correcta, no estar autorizando o proponiendo obras o proyectos que únicamente van a generar daños a futuro”, manifestó.