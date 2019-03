Rob Gronkowski anuncia su retiro de la NFL

Tras nueve temporadas en el futbol americano con los Patriotas de Nueva Inglaterra, se va uno de los grandes del emparrillado

Noroeste / Redacción

El ala cerrada de Patriotas de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski, anunció este domingo su retiro del futbol americano de la NFL, tras jugar nueve temporadas en la Liga.

A través de su Instagram, Gronkowski hizo el anuncio que seguramente sorprendió a más de uno y se lee lo siguiente:

“Todo comenzó a los 20 años de edad en el draft de la NFL, cuando mi sueño se hizo realidad y ahora aquí estoy a punto de cumplir 30 años en pocos meses, con una decisión que siento es la más importante de mi vida hasta ahora”, escribió Rob Gronkowski. “Hoy me retiraré del futbol americano. Estoy muy agradecido por la oportunidad que el Sr. Kraft y el coach Belichick me dieron cuando me reclutaron en el 2010”.

“Mis experiencias de vida durante los últimos nueve años han sido impresionantes tanto dentro como fuera del campo. La gente que he conocido, las relaciones que he construido, los campeonatos de los que he sido parte, sólo quiero agradecer a toda la organización de los Patriotas de Nueva Inglaterra por todas las oportunidades que me dieron y por aprender grandes valores de vida que puedo aplicar. Gracias a toda la Nación Pat alrededor del mundo, por el apoyo increíble desde que formé parte de esta organización de primera clase”.

“Gracias a todos por aceptar quién soy y la dedicación que puse en mi trabajo para ser el mejor jugador posible. Pero ahora es momento de seguir adelante y seguir adelante con una gran sonrisa sabiendo que la organización de los Patriotas de Nueva Inglaterra y todos mis aficionados serán realmente una gran parte de mi corazón por el resto de mi vida. Fue verdaderamente un honor increíble jugar para una gran organización y poder llegar para continuar y contribuir para construir el éxito. A todos mis compañeros actuales y pasados, gracias por hacer que fuera especial formar parte del equipo cada año. Los extrañaré de verdad, chicos. Salud por a todos los que han sido parte de este viaje, por el pasado por los increíbles recuerdos y por incertidumbre de lo que sigue”.

La carrera de este jugador de los Patriotas se podría resumir en tres anillos de Super Bowl y cinco veces fue Pro Bowl.

El agente de Gronkowski, Drew Rosenhaus, confirmó la decisión de su cliente. El tight end, que en mayo cumplirá 30 años, se va como un jugador tricampeón del Super Bowl que se convirtió en uno de los más dominantes en su posición. Pero en temporadas recientes, Gronkowski se ha visto aquejado por lesiones de espalda, rodilla, tobillo y brazos que han limitado su capacidad para mantenerse en la cancha.

(Con información de Televisa Deportes)