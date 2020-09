Roban Medalla Agustina Ramírez a líder de Las Rastreadoras

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La líder del colectivo Las Rastreadoras del Fuerte denunció de forma pública que le robaron la Medalla Agustina Ramírez, que le fue entregada en febrero.

Mirna Nereida Medina Quiñónez informó a través de sus redes sociales que la medalla le fue robada el Día del Padre, por alguien que era de su confianza y estuvo de visita en su casa.

"Creo que lo hicieron para venderla o empeñarla... No me atrevía a hacer la denuncia pública pensando que me la regresarían, porque el valor que tiene para mí es grande, porque para obtenerla he caminado por lugares oscuros, llenos de amenazas, de revictimizaciones, de olvido, de llanto, de dolor, y sobretodo, era un regalo para mis compañeras, Las Rastreadoras de El Fuerte", expuso.

"El llamado es para que si alguien se las ofrece o vende o empeña me notifiquen, y la recogeremos sin ninguna averiguación", agregó.

Para cualquier informe, Mirna Medina pide que se comuniquen a los teléfonos 6981-127691 y 6686-886054.

La medalla, que le fue otorgada durante la ceremonia del 141 aniversario luctuoso de la Benemérita de Sinaloa, es de oro y tiene grabados el escudo del Estado, la figura de Agustina Ramírez y el nombre de la galardonada.