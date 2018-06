Robbie Williams, Aida Garifullina y Ronaldo Nazario son las estrellas de la apertura del Mundial - Noroeste

Robbie Williams, Aida Garifullina y Ronaldo Nazario son las estrellas de la apertura del Mundial

Un show de cinco minutos aproximadamente da inicio al Mundial de Futbol Rusia 2018, en el Estadio Luzhniki de Moscú

Noroeste / Redacción

MOSCÚ._ La fiesta inaugural del Mundial de Rusia-2018 comenzó este jueves en el estadio Luzhniki, de Moscú, sin grandes pompas, con el plato fuerte de la actuación del cantante inglés Robbie Williams y la soprano Aida Garifullina.

El intérprete arrancó la ceremonia media hora antes del inicio del primer encuentro del torneo entre el anfitrión Rusia y Arabia Saudí, con la canción Let Me Entertain You.

Williams, quien visibilizó su afición al futbol en 2006 al crear el Soccer Aid, un proyecto que pretende recaudar fondos para Unicef en Inglaterra, consagró su admiración por el popular deporte al desafiar en los partidos jugados en el evento a grandes figuras del balompié y el espectáculo.

En el mismo año, el intérprete compró acciones del Port Vale Football Club, equipo que admira desde su infancia.

LA ELECCIÓN DE LA ESTRELLA DE APERTURA

Al finalizar hizo un gesto con sus manos que causó polémica, conocido en México como grosería al levantar sólo el dedo mayor de la mano, que muchos interpretaron como una ofensa al Mundial y otros la identifican como la “pistola dedicada a los homófobos”.

Las razones de la federación para escoger a Williams tienen que ver con su reconocimiento a nivel mundial como “ícono nacional de la música global”, a lo que se refirió el cantante al confirmarse la noticia con gran emotividad:

"He hecho muchas cosas en mi carrera, pero inaugurar el Mundial ante 80 mil hinchas de futbol y millones viéndolo por televisión está más allá de cualquier cosa que haya soñado", expresó Williams previamente.

La aclamada soprano rusa Aida Garifullina fue otra de las atracciones de una ceremonia con un marcado tono musical, a diferencia de otras fiestas inaugurales, más inclinadas a grandes coreografías.

Garifullina cantó a dúo con Williams el éxito Angels.

A pesar de la controversia que causó el gesto que molestó a gran parte de los espectadores de la ceremonia, los seguidores del cantante celebraron volver a verlo sobre un escenario tan importante como el de la inauguración de un mundial, sobre todo porque hace unos meses tuvo que hacer un alto en varias presentaciones a causa de una enfermedad.

En la presentación de este jueves se le vio en muy buen estado de salud.

Ángel fue la pieza musical que enmarcó la patada inicial al balón por un niño que entró de la mano de Ronaldo, que fue parada por Zabivaka, la mascota de Rusia 2018.

Ya solo, Robbie Williams hizo pícaros gestos a las cámaras, para arrancar con su éxito Rock DJ, celebrado por los miles de asistentes al Estadio Luzhniki. Dando un inicio rápido al partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita.

¿RESPONDE A CRÍTICAS CON SEÑA?

Desde que se anunció oficialmente que iba a cantar en la inauguración del Mundial, Robbie Williams ha sido fuertemente criticado por apoyar a Putin y al gobierno ruso, incluso se ha dicho que se había "vendido" a ellos.

El cantante no ha hecho ningún tipo de declaración hasta estar en pleno directo en la inauguración, donde parece haberse tomado la justicia por su mano.

En un momento de su show, ha cambiado la letra de su canción Rock DJ y ha hecho la también conocida como "Britney señal" mientras decía "he hecho esto gratis".

En vez de decir "Pimpin' ain't easy / Most of them fleece me / Every night", ha cambiado ese "cada noche" final por la frase "but I did this for free", que se traduce como "pero he hecho esto gratis", mientras hacía la señal con su mano izquierda.

Su gesto ha sido muy destacado en las redes sociales, y rápidamente se ha traducido como una respuesta a los que le acusan de haberse "vendido" a Putin y al gobierno ruso.

PORMENORES

Antes de que comenzara la ceremonia inaugural, el arquero Iker Casillas, capitán de la selección española que ganó el Mundial en 2010, llevó el trofeo al césped del estadio Luzhniki, acompañado de la modelo rusa Natalia Vodianova.

El reggaetonero Nicky Jam, junto al actor Will Smith y la cantante kosovar Era Istrefi interpretan Live It Up, canción oficial del Mundial.