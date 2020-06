OAKLAND._ Robert Pauson, calificado como el número 4 en la lista de prospectos de los Atléticos de Oakland por MLB Pipeline, podría tener la oportunidad de aportar a nivel de Grandes Ligas antes de jugar en un partido oficial de liga menor.

Fuentes le dijeron a Jesse Sánchez de MLB.com que Puason será parte del grupo de 60 jugadores de Oakland para la temporada del 2020.

Source: A’s prospect Robert Puason (#4) is expected to named the club’s list of pool players when rosters are announced. pic.twitter.com/qKIQnGyNzu