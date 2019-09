Rocha Moya descarta que la CNTE haya impuesto leyes secundarias en materia educativa

El Senador de la República dice que las leyes aprobadas la semana anterior por la Cámara de Diputados son las mejores en muchas décadas

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El Senador de la República, Rubén Rocha Moya, descartó que la CNTE haya impuesto sus condiciones para las leyes secundarias en materia educativa y dijo que las aprobadas la semana anterior por la Cámara de Diputados son las mejores en muchas décadas.

“Las mejores leyes en materia educativa que se han aprobado en muchas décadas son las que aprobó antier (el jueves) la Cámara de Diputados, la trabajamos nosotros junto con ellos”, agregó Rocha Morra, presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“No tengan la menor duda que estas leyes van a traer como consecuencia la posibilidad de construir la nueva escuela mexicana, vamos a reformas a la educación primero con la reforma constitucional que hicimos y se publicó el 15 de mayo, ahora con las leyes secundarias, no hay duda que estamos trabajando para bien de las niñas, niños y los jóvenes”.

Recalcó en entrevista que la mala noticia que difunden muchos medios de comunicación es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impuso a los diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional sus condiciones para la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa, pero no es cierto, eso es mentira.

“No es cierto, no sé de dónde lo sacaron, vean las leyes, para ingresar al servicio docente necesitas un procedimiento multifactorial que es la admisión, y para promoverte de maestro a director y de director a tal cosa necesitas un procedimiento, eso es lo que establece la ley, ¿quién se los va a dar’, nadie, ni la CNTE, ni el Gobierno Federal, ni el Gobierno estatal, que no les mal informen, no hay nada de eso”, subrayó.

El Senador de la República expresó que tiene para que se dé el mejoramiento del sistema educativo en el país tiene que operarse el mismo.

“El sistema educativo como el de salud en este país son dos políticas de Estado, funcionan, hay que hacerlas que funcionen mejor, una escuela si no llega el director y llegan los maestros tienen clases los niños, un hospital si no llega el director y llegan los médicos y las enfermeras y los químicos funciona el hospital”, recalcó.

“Porque es un sistema que ya está aceitado para funcionar y se llama una política de Estado, pero ahora no solamente queremos que funcionen, sino que funcionen bien y en eso estamos trabajando”.

Dice estar listo para ser candidato a Gobernador Aunque, pero no está trabajando para ello

El Senador de la República, Rubén Rocha Moya, se dijo listo para ser candidato a Gobernador de Sinaloa en el 2021, pero aclaró que ahorita no está trabajando para ello.

“Puedo ser candidato, soy Senador, como lo puede ser un diputado, como lo puede ser una diputada, la Senadora compañera nuestra o los presidentes municipales, esa evaluación hay que hacerla en su momento, no nos descartamos, para qué vamos a decir vengan los tiempos, no estamos trabajando para eso”, añadió Rocha Moya.

“Estamos trabajando para bien cumplir nuestra función y si eso deriva algún reconocimiento y en el momento en que se resuelvan las cosas nos señalan en ese momento lo veremos”.

- ¿Usted está listo?, le preguntó personal de medios de comunicación.

“Estamos listos, estamos en política”, expresó el presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.