â€˜Rockyâ€™ CarlÃ³n asegura que retirarÃ¡ a JesÃºs â€˜Azulâ€™ Iribe

‘Rocky’ Carlón asegura que retirará a Jesús ‘Azul’ Iribe

Los pugilistas se enfrentarán el 28 de septiembre en el Gimnasio Juan Millán

Noroeste / Redacción

Con una voz mandona y en tono firme, Carlos “Rocky” Carlón (7-3-2, 3 Ko’s) aseguró que va a retirar al veterano Jesús “Azul” Iribe (20-11-5, 10 Ko’s), esto de cara al combate que sostendrán el próximo 28 de septiembre en el gimnasio del Parque Revolución, en contienda estelar de la velada boxística “Culiacán, capital del boxeo”.

Aunque sabe que el “Azul” Iribe es un peleador con mucha lona recorrida, el sonorense confía en que su juventud sea su arma letal para poder llevarse la victoria y con esto abrirse puertas a mejores combates.

“Es una pelea muy importante para mí, sé que Uribe ya fue contendiente por el título nacional, pero ya está viejo, y voy apelar a eso, hacer gala de mi velocidad y de mi pegada, para retirarlo y buscar por lo pronto una pelea por título nacional”, expresó Carlos Carlón.

Con poco más de dos meses entrenando el “Rocky” Carlón se declaró listo para el combate, y aseguró que ahora sólo se concentra en trabajar velocidad, ya que se caracteriza por ir siempre al frente en el ring.

“Yo siempre voy para delante, por eso mis entrenadores me pusieron el Rocky, no sé si es por la película, pero siempre he peleado muy duro, aguantado muchos golpes, pero golpeo más”, manifestó.

7-3-2, 3 Ko’s

Es el récord como peleador profesional del ‘Rocky’

PARA SABER

La velada boxística “Culiacán, capital del boxeo” se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre en el gimnasio del Parque Revolución.