Rodolfo Pizarro dejarÃ¡ a los Rayados de Monterrey para debutar en la MLS con el Inter Miami

Rodolfo Pizarro dejará a los Rayados de Monterrey para debutar en la MLS con el Inter Miami

Este sábado Rodolfo Pizarro llegó a un acuerdo con la escuadra donde David Beckham es imagen

CIUDAD DE MÉXICO._ Inter Miami sigue armando su plantel de cara a su temporada debut en la MLS.

Este sábado Rodolfo Pizarro llegó a un acuerdo con la escuadra donde David Beckham es imagen, por lo que se incorporaría como Jugador Franquicia y la imagen del club para la campaña 2020.

Según información de Fernando Cevallos, el mediocampista mexicano dejará Monterrey para incorporarse como el segundo Jugador Franquicia de Inter Miami, siendo éste la contratación más cara del club de Florida; esto debido a que se hablan una transacción que ronda los 20 millones de dólares.

Pizarro se incorporaría a la escuadra dirigida por Diego Alonso después de salir campeón con Monterrey, además de ser uno de los mejores jugadores del Torneo Apertura 2019. En este 2020, el jugador fue titular en los dos primeros partidos de Rayados, pero en ambos casos salió de cambio en la segunda mitad.

Según The Athletics, las negociaciones con el club ya llegaron a buen puerto y sólo falta llegar a un acuerdo salarial con el ex jugador de Chivas, que a inicios de la semana pasada se mencionaba que no llegaría a jugar a la MLS, ya que su mente era salir a Europa, o de lo contrario, regresar a Chivas.

Será cuestión de tiempo para que el seleccionado mexicano sea presentado como el nuevo jugador de la franquicia donde David Beckham es imagen, y con esto, el tercer jugador mexicano de renombre que llega a la MLS en este mercado invernal, siendo Javier “Chicharito” Hernández el más mediático.

NÚMEROS DE PIZARRO

El nacido en Tampico, Tamaulipas, cuenta con 265 partidos en los ocho años de carrera en México, esto entre Liga, Copa, Concachampions y Mundial de Clubes; donde cuenta con 33 goles y 29 asistencias. Con selección nacional cuenta con 25 apariciones, entre Partidos amistosos, Copa Oro, Concacaf Nations League y la Clasificación a la Copa del Mundo; con el Tri cuenta ha marcado cinco goles y cuatro asistencias.

