Rodrigo Prieto colabora con Taylor Swift. La cantante lanzará un álbum conceptual a la medianoche

La intérprete de "Lover" sorprende a sus seguidores al anunciar que también estará disponible el videoclip de 'Cardigan', el primer sencillo del disco y cuenta con la dirección de fotografía del mexicano Rodrigo Prieto

Noroeste / Redacción

Taylor Swift ha estado muy activa durante la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19. Primero, la estrella ganadora de varios premios Emmy sorprendió a una enfermera con un regalo debido a su lucha contra el virus y su cumpleaños.

Más tarde, la cantante pidió que se quitaran las estatuas dedicadas a líderes durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos que fueron supremacistas blancos.

Ahora, la intérprete de "The Man" enloqueció a sus fans al anunciar que esta medianoche lanzará su esperado octavo álbum de estudio Folklore, reseñó milenio.com.

"La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no se han producido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Y eso es mi octavo álbum de estudio, Folklore. Sorpresa”, se lee al inicio del mensaje que compartió en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Taylor señaló que su nueva producción contará con 16 canciones en las que ha “volcado” todos sus “caprichos, sueños, miedos y reflexiones”.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

Swift escribió y grabó las canciones ella sola pero contó con la colaboración de algunos de sus "héroes musicales", entre los que cita a Aaron Dessner -que ha coescrito y producido 11 de las 16 canciones que componen el álbum-, Bon Iver y Jack Antonoff, que han cantado en algunos temas junto a ella.

"Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo hubiera sido el momento 'perfecto' para lanzar este trabajo, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo", agregó.

folklore will have 16 songs on the standard edition, but the physical deluxe editions will include a bonus track “the lakes.” Because this is my 8th studio album, I made 8 deluxe CDs & 8 deluxe vinyls available for 1 week😄 Each has unique covers & photos https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/tG34e0MpgJ — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

Pero no fue la única sorpresa que prepara Taylor Swift para sus fans, ya que lanzará esta noche el video de “Cardigan”, el primer sencillo del disco.

El video fue escrito y dirigido por la cantante mientras que la dirección de fotografía se ha encargado el mexicano Rodrigo Prieto, responsable de la imagen de películas como Brokeback Mountain.

El resto de los temas son: "The 1", "The last great american dynasty", "Exile" (con Bon Iver), "My tears ricochet", "Mirrorball", "Seven", "August", "This is me trying", "Illicit affairs", "Invisible string", "Mad woman", "Epiphany", "Betty", "Peace", "Hoax".

The music video for “cardigan” will premiere tonight, which I wrote/directed. A million thank you’s to my brilliant, bad ass video team - Cinematographer Rodrigo Prieto, producer Jil Hardin, executive producer Rebecca Skinner, AD Joe ‘Oz’ Osbourne pic.twitter.com/2hNXnzFbwY — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

Además, Taylor Swift anunció que las ediciones físicas de lujo incluirán una pista adicional "the lakes".

“Debido a que este es mi octavo álbum de estudio, hice 8 CD de lujo y 8 vinilos de lujo disponibles durante una semana. Cada uno tiene portadas y fotos únicas.

REACCIÓN DE SUS FANS

Ante la noticia de la cantante, los internautas reaccionaron en redes sociales.

Todos: It's a cruel summer. Taylor Swift: *aparece como una revelación divina y nos tira folklore a la cara para salvar el verano*. Swifties: pic.twitter.com/nZPyWM98Gt — Nana Cero | 💛 Style. ❤️ (@YellowViina) July 23, 2020

*Taylor Swift anuncia álbum nuevo esta medianoche, momentos después anuncia nuevo vídeo clip "Cardigan". Yo en estos momentos: #Folklore pic.twitter.com/OKjV7XX5SA — Villalobos Felix (@IxixVillalobos) July 23, 2020

Todo el mundo va pasito a pasito, menos Taylor Swift. Que sin comerlo ni beberlo anuncia nuevo disco... para hoy XD pic.twitter.com/SrkbivP3ci — Iñaki Oyarzun (@InakiO) July 23, 2020

Todavía no sale pero sé que estaré así pues porque es Taylor Swift 💕✨ pic.twitter.com/wQpin2ZvAQ — 𝐏𝐢ñ𝐢𝐭𝐚🍍 (@VanssValdez) July 23, 2020