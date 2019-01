Roger Waters denuncia situaciÃ³n en Palestina y recomienda ver el documental Gaza

Roger Waters denuncia situación en Palestina y recomienda ver el documental Gaza

El documental de Julio Pérez permite hacer visible la situación del pueblo palestino; está disponible en múltiples plataformas como YouTube, Facebook, el catálogo de video bajo demanda de Filmin

Sinembargo.MX

03/01/2019 | 10:23 AM

MADRID (SinEmbargo)._ Roger Waters, ex integrante de la banda británica Pink Floyd, despidió el año con un mensaje en el que reivindica poner fin a la cruda realidad que asola Palestina.

En la misiva, publicada en sus redes sociales, el cantante y activista invita a ver el cortometraje documental Gaza, dirigido por Carles Bover y Julio Pérez y nominado a los Premios Goya 2019.

La carta de Waters, publicada en Facebook, exige bajo el lema Resist (Resistencia) acabar con el silencio cómplice de la comunidad internacional y la impunidad de Israel ante las múltiples vulneraciones de derechos humanos cometidas sobre la población palestina.

El cantante acusa a los “oligarcas” de mantener una guerra perpetua, “no por razones ideológicas, sino para lucrarse”.

“Para ellos, nuestros hermanos y hermanas en Palestina son solo un inconveniente, no son seres humanos”, acusa.

“El cáncer de la codicia que busca la riqueza y el poder ha reducido a cero su capacidad de empatía. Se han convertido en sociópatas”, continúa Waters. “Cuando ven niños morir, ya sea en la frontera de Estados Unidos y México, Iraq, Siria... les importa una mierda”.

“La gente colonizada en todo el mundo ya ha sido invadida y ocupada, Palestina está en medio de todo esto, ¿quién será el siguiente?”, se pregunta el artista.

Concretamente, Waters se refiere a la Franja de Gaza, que el pasado año sufrió 865 bombardeos, y donde 295 palestinos han sido asesinados y alrededor de 29 mil heridos por el ejército israelí, según United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

VISIBILIZAR PALESTINA A TRAVÉS DE LA CULTURA

El apoyo de este referente en la industria musical y el reconocimiento por parte de los premios más importantes del cine español permiten hacer visible la situación del pueblo palestino a través del cortometraje español, que ha intentado ser censurado en varias ocasiones.

Con el fin de dar una mayor visibilidad a la situación que vive Gaza, el documental está disponible en múltiples plataformas como YouTube, Facebook, el catálogo de video bajo demanda de Filmin y Feelmakers y en la plataforma digital de Castilla-La Mancha Media CMMPLAY.

Además, desde el pasado 25 de diciembre se puede seguir en las redes sociales del cortometraje (Facebook, Twitter e Instagram) todo lo que rodeó a la grabación del documental Gaza. En forma de diario de viaje, las publicaciones relatan las experiencias vividas desde el inicio del viaje el 25 de diciembre de 2016 hasta la salida de la Franja de Gaza y vuelta a España, el 15 de enero de 2017.

En estas cuentas de redes se encuentran vídeos, fotografías y sensaciones personales compartidas por los directores que no aparecen en el cortometraje, al no tener cabida en el metraje final.