Ronnier Mustelier estÃ¡ fuera de Tomateros por indisciplina

Ronnier Mustelier está fuera de Tomateros por indisciplina

El mánager Benjamín Gil confirmó la baja del pelotero cubano

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El pelotero cubano Ronnier Mustelier quedó fuera de Tomateros de Culiacán por un tema de indisciplina, comentó el mánager Benjamín Gil.

Tras finalizar el primer duelo de la serie entre Tomateros y Charros, Benjamín Gil habló en rueda de prensa sobre la ausencia de Ronnier Mustelier.

“Ronnier ya no está con nosotros, ayer (viernes 27 de diciembre) se le informó que saldría del róster para darle cabida a otro jugador. Comprendo que pueda estar molesto conmigo o con la organización, pero él decidió agarrar sus cosas e irse, así que yo no sé nada desde entonces y no se vino en el camión con el equipo”, dijo.

Ronnier Mustelier deja sorpresivamente a #Tomateros. Benjamín Gil explica que el cubano no estuvo de acuerdo con salir del roster y optó por irse. pic.twitter.com/8ATt58125u — Bambino Sedano (@bambino_sedano) December 29, 2019

Benjamín Gil declaró que comprende la molestia del cubano, pero recalcó que es inaceptable que dejara al equipo tan cerca de los playoffs.

“Él dejó al equipo, nosotros no lo corrimos, lo sacamos del róster, entonces es hasta cierto punto un tema de indisciplina o falta de comunicación. Comprendo que esté molesto, pero no es aceptable el simplemente dejar al equipo cuando estamos tan cerca del playoffs y cuando él todavía puede formar parte del club para la postemporada”, finalizó.

Ronnier Mustelier jugó siete campañas para Tomateros y consiguió dos campeonatos.

