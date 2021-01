Rosa María Guerrero realiza chequeo en Mazatlán previo a selectivo rumbo a Tokio

La mazatleca sigue con su preparación de cara a los Juegos Paralímpicos, que están programados llevarse a cabo en Japón, del 24 de agosto al 5 de septiembre

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Con el podio de los Juegos Paralímpicos de Tokio en la mira, la mazatleca Rosa María Guerrero realizó un chequeo de 10 lanzamientos en la Unidad Deportiva Benito Juárez, de cara al selectivo que se llevará a cabo en el Estado de México, a principios de marzo, si el semáforo epidemiológico lo permite.

La lanzadora de bala y disco sigue con su preparación de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, que tendrían lugar en 2020, y que fueron aplazados para llevarse a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, por el tema de la pandemia provocada por el Covid-19.

“La única prueba que he tenido previo a Tokio es la pandemia, me he enfocado mucho a mi trabajo a pesar de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Seguimos preparándonos, seguimos entrenando y enfocada en el plan de entrenamiento”, expresó por su parte Guerrero Cázares.

“Cada vez que completo una etapa nueva me siento mucho más fuerte, estoy muy enfocada y eso se ve reflejado en cada una de las cosas que hago”.

Tokio 2021 significará para Rosa Guerrero su debut en la máxima justa del deporte adaptado, certamen al que llegará luego de conquistar dos preseas doradas en sus primeros Juegos Parapanamericanos, realizados en Lima, en 2019.

Tras realizar el chequeo este viernes en la pista de la Unidad Deportiva Benito Juárez, Rosa María Guerrero regresará a Puerto Vallarta, Jalisco, para seguir con los entrenamientos supervisados por el entrenador Iván Rodríguez Luna, junto a su compañera de equipo, Floralia Estrada.

“Mi objetivo es subir al podio, independientemente de la marca que me pidan, yo voy por la que tengo en mente y por la que trabajo arduamente”, dijo.

Juan Antonio Castellanos, responsable de Deporte Adaptado del Instituto Municipal del Deporte, estuvo auxiliando a la bicampeona de Lima 2019, quien busca colgarse una medalla en su primer ciclo paralímpico.

“Rosa va muy bien en su preparación, quedó demostrado en el chequeo que se dio a la par del que se realizó a nivel nacional, en el que estaban conectados atletas de diferentes estados y fue supervisado por el entrenador Iván Rodríguez Luna”, dijo Castellanos Velarde.

El coordinador de Deporte Adaptado del Imdem, David López Beltrán, entregó el uniforme de la Selección de Mazatlán a Guerrero Cázares, quien dijo portará orgullosa.