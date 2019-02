Rosario reporta jornada tranquila en elección de síndicos y comisarios

Sólo en Laguna de Beltranes, el candidato de la planilla 2, salió con carro de sonido pidiendo el voto

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Sin disturbios ni la intervención de Seguridad Pública, afirmó Santos Cruz Alcaraz, presidente de la Comisión de Gobernación, se realiza la elección de autoridades para las comunidades del municipio.

"Ha habido algunos problemillas, pero que se han podido solucionar. El único es de aquí de Laguna de Beltranes, que en plena votación el candidato de la planilla 2, anunció por bocina que votaran por él", afirmó.

Afirmó que fue en punto de las 9:00 horas que las casillas se aperturaron sin contratiempos en las comunidades.

Dio a conocer que fueron 36 de 71 casillas para comisario, mientras que para síndicos participan las ocho casillas.

Cruz Alcaraz atribuyó esta baja en la participación al evitar los ciudadanos tener problemas con los propios vecinos.

"Mucha gente no quiere problemas, porque queramos o no, tiene que atender todas las problemáticas de las sindicaturas o comisarías, y mucha gente no quiere confrontarse con los mismos vecinos", argumentó.

Manifestó que al acudir a las comunidades, la ciudadanía está saliendo a participar para emitir su voluntad.

Concluyó que se espera que hoy se den resultados preliminares, para este lunes 25 de febrero la comisión revise casilla por casilla para así emitir los resultados finales.