Rosario Robles acusa al MP y al Juez en carta a Alejandor Gertz Manero

La UIF ya hizo otra denuncia en su contra, dice Santiago Nieto

Sinembargo.MX

22/10/2019 | 12:40 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acusó al Ministerio Público de haber mentido sobre su presunta licencia de manejo con una dirección diferente a la de su domicilio, y al Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la Diputada federal Dolores Padierna, de no haber exigido que se entregara el documento para que ella se diera cuenta de que no era su licencia.

En una carta dirigida a Alejandro Gertz Manero, encargado de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que jamás ha mentido sobre su domicilio, ya que “con documentos fehacientes y testimonios he acreditado que vivo en las Flores 91 Casa 9, Los Reyes, Coyoacán”.

“Por si fuera poco, esa casa la conoce y ha estado en ella el hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Para darle un ejemplo más reciente ahí estuvieron a principios de este año servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública para hacerme una notificación”, escribió la ex funcionaria.

LA FGR INSISTIRÁ EN PRISIÓN PARA ROBLES

La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró ayer su intención de que Rosario Robles Berlanga, presa actualmente en el penal de Santa Marta Acatitla por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, continúe con el proceso en su contra bajo prisión preventiva ante un posible riesgo de fuga.

Esto luego que el Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, Ricardo Paredes Calderón, concedió un plazo de 48 horas al Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para que determine por segunda ocasión si la ex funcionaria podrá enfrentar su proceso en libertad o si permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero insistió en que existen elementos para que le sea negado llevar el proceso en libertad y uno de ellos es que la ex colaboradora de Enrique Peña Nieto, mintió sobre su domicilio particular.

Aseguró que que la dependencia a su cargo tiene la razón al solicitar dicha medida debido al posible riesgo de fuga que representa dejar en libertad a Robles Berlanga, ya que la ex Secretaria de Estado dijo vivir en una casa de la Alcaldía Coyoacán desde hace más de veinte años, y la FGR recordó que existe una licencia de conducir tramitada recientemente con otra dirección; documento falso, según la defensa de la ex funcionaria.

“Sobre esa reposición del procedimiento dentro de esas 48 horas nosotros vamos a insistir en nuestro punto de vista, que es claro y preciso, de por qué se llevó a cabo esa petición concreta y creo que la ley nos favorece”, aseveró.

Ayer, un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento a Rosario Robles Berlanga, quien fue vinculada a proceso el pasado 13 de agosto por ejercicio indebido del servicio público.

La resolución del tribunal no implica que la ex colaboradora de Enrique Peña Nieto pueda salir en este momento del penal de Santa Martha Acatitla. Ahora deberá esperar a que se realice la nueva audiencia y se vea qué procede en el caso.

Apenas el pasado 15 de octubre, Robles Berlanga se declaró inocente y pidió justicia por el grave daño que le han hecho, ante el Magistrado.

“Soy inocente. He actuado con respeto y confiando en el Poder Judicial y, sin embargo, he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Su señoría, sólo pido algo a lo que tenemos derecho todos los mexicanos, que es justicia”, dijo durante la audiencia de agravios.

Desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la ex Secretaria de Estado, acusada por el presunto ejercicio indebido del servicio público, subrayó que no tiene “el menor interés” de huir de la justicia, ya que no cuenta con los recursos necesarios para poder hacerlo.

Asimismo, aseguró que el daño que se ha realizado en perjuicio de su persona es “muy grave”, pues el nuevo sistema de justicia penal acusatorio “es muy reciente, la gente relaciona la prisión preventiva justificada con la culpabilidad. Se ve ya como una pena, sobre todo tratándose de una servidora pública”.

Robles Berlanga acudió a la sala para la audiencia vestida con prendas de color beige, tenis blancos y cabello negro. Actualmente, se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, donde espera si se revoca o no la medida de prisión preventiva oficiosa que pesa sobre ella.