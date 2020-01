Rosario Robles: No he tenido contacto con EPN, algunos me abandonaron, pero los entiendo

Asegura que está en prisión gracias a una prueba fabricada, pues hasta el momento no le han podido acreditar culpa alguna

Noroeste / Redacción

Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró desde el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla -donde se encuentra sujeta a prisión preventiva desde el 8 de agosto del 2019- que las autoridades han dañado su honra y reputación, además se ha vulnerado su derecho a llevar su juicio en libertad.

En entrevista con el periodista Héctor de Mauleón -titulada 'Un día en la cárcel con Rosario Robles', difundida en su columna de opinión 'En Tercera Persona', y publicada en el diario El Universal- la ex funcionaria federal señaló que está en prisión gracias a una prueba fabricada ya que, según agregó, hasta el momento no le han podido acreditar ninguna culpa.

"Ese fallo contradictorio solo puede tener una explicación: esto es una consigna. No solo han violado mi debido proceso y vulnerado mi derecho a llevar el juicio en libertad. Han dañado mi honra y mi reputación. Algunos dicen que quienes me trajeron pueden tenerme aquí el tiempo que ellos quieran. Yo espero, en cambio, que todo esto me haya abierto un camino, porque me tienen aquí con una prueba fabricada y no han podido acreditar ninguna otra cosa", indicó Robles Berlanga.

"[Me tienen aquí] por una consigna clara. El juez Padierna [Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur], iba a lo que iba, a traerme aquí. Se pudo ahorrar todas esas horas. Me trajo con una prueba fabricada, como ya probó la periodista Azucena Uresti [Mireles]: con una licencia que falsificaron ellos mismos, y con una foto sacada de internet", indicó la ex titular de la Sedatu y Sedesol Federal.

Según lo narra el periodista De Mauleón en su columna de opinión, Robles Berlanga fue encontrada con siete kilos de peso menos, portando el uniforme beige que llevan las reclusas del penal femenil de Santa Martha Acatitla, "de manera impecable, y con el cabello perfectamente peinado".

"Fue de terror [cuando la vincularon a proceso el pasado 8 de agosto], sencillamente no estaba preparada. Llegué a las ocho de la mañana, sin dormir, y todo estaba helado. Yo me sentía deshecha, tronada física y mentalmente. Me dormí varias horas y cuando desperté vi que todo era cierto. '¿Qué es esto?', me pregunté [...] Fueron días muy malos", dijo la ex funcionaria federal.

Al ser cuestionada por el periodista sobre sus días en prisión, Robles Berlanga señaló que se refugió en la lectura para evitar escuchar "las cosas terribles" de las otras reclusas. Reveló que comenzó a leer novelas, pero los libros de meditación "la salvaron", ya que le dejaron varios aprendizajes.

"Aprendí algunas cosas: a intentar estar en el ahora, vencer la angustia del mañana, soportar el peso de los días. Me ayudó a alejar la ira, el coraje, el resentimiento. A tratar de dejar atrás los sentimientos del pasado", detalló la ex titular de la Sedatu y Sedesol Federal.

Asimismo, la ex funcionaria federal contó que además de leer, hace ejercicio con pesas que hizo con dos garrafones de agua, limpia su celda "hasta el último rincón", recibe visitas, teje mucho, y platica con sus compañeras, acusadas de secuestro o robo. "Platico con las mujeres que tengo a lado […] porque el otro tema de la cárcel es el amor: los hombres las usan, las incitan a delinquir, y cuando las detienen las abandonan", según dijo.

Respecto al abandono, Robles Berlanga señaló que "unos han estado al pie del cañón", pero algunos gobernadores o ex funcionarios la abandonaron. "Los entiendo, creen que mientras se vengan contra mí, los van a dejar a ellos en paz", afirmó. Además, la ex funcionaria federal reveló que no ha tenido contacto con el ex presidente Peña Nieto, "y en estos momentos, tal vez sería peor si lo hubiera”.

El pasado 13 de enero, la ex titular de la Sedatu y Sedesol impugnó la resolución de prisión preventiva que le fue impuesta. La defensa de Robles Berlanga interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal.

Ello porque pesar de que el delito que se le imputó a la ex funcionaria federal no es considerado grave, el juez Delgadillo Padierna decidió imponer la medida de prisión preventiva porque el domicilio asentado por Robles Berlanga no coincidía con el de una licencia que había presentado en el Ministerio Público, y esto abría la posibilidad de una fuga.

José Alfonso Montalvo Martínez, magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, admitió el recurso y concedió la suspensión provisional únicamente para que la libertad de Robles Berlanga quede a disposición de dicho órgano jurisdiccional.

Pese a reconocer que en el proceso “se han cometido agravios”, el pasado 18 de diciembre la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, decidió mantener la medida cautelar dictada por el juez Delgadillo Padierna contra la ex funcionaria federal.

Dicha medida consta de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, que se mantiene vigente, mientras la defensa de Robles Berlanga y la Fiscalía General de la República (FGR) desahogan las pruebas de la investigación complementaria.

Por otra parte, el pasado 4 de enero, Mariana Moguel Robles, hija de Robles Berlanga, dio a conocer vía redes sociales que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) frenó la inhabilitación como funcionaria pública, sanción que aprobó en 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El TFJA argumentó que la resolución fue tomada debido a que la inhabilitación por 10 años que le impuso la SFP a Robles Berlanga dañaría su imagen personal y profesional, "creando con ello un perjuicio de difícil reparación" según se lee en el resolutivo.

Un día antes, el 3 de enero, a través de una carta publicada en su cuenta de la red social Twitter, y enviada al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, la ex funcionaria federal dijo que “hasta para fabricar delitos son malos”, debido a que aseguró, la dirección de la licencia para conducir no existe.

“Si la Fiscalía a su cargo demuestra que la supuesta fake licencia existe, yo me declaro culpable, pero si no, le pido que actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia y no venganza por consigna”, manifestó Robles Berlanga en su misiva.

La ex funcionaria federal exigió a Gertz Manero “que se procure justicia y no venganza por consigna”, argumentando que se ha emprendido una “guerra jurídica” contra su persona, en donde se le ha tratado “como una enemiga a la que hay que aniquilar”.

Robles Berlanga, quien está acusada del delito del uso indebido del servicio público, señaló que “es ridículo que se pida y decida privarme de la libertad con el argumento de que hay riesgo que evada la acción de la justicia sin presentar ninguna pruebas que lo demuestre, violando con ello el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías fundamentales”.

“Usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos y no me escondo, por eso me presenté al citatorio judicial, porque soy inocente”, recalcó la ex funcionaria federal, quien afirmó que no hay nada que acredite que se ha enriquecido al amparo del servicio público, “ese es mi mayor orgullo: lo poco que tengo es producto de mi trabajo”, dijo.

El pasado 22 de octubre, Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, resolvió que la prisión preventiva oficiosa era la medida más idónea y proporcional para garantizar la comparecencia de Robles Berlanga, en el proceso que se le sigue en su contra, dado que su defensa ha sido “mentirosa” sobre su domicilio.

La ex funcionaria federal compareció ese día en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Durante la audiencia, el juez Delgadillo Padierna no dió la voz a las partes, ni hubo debate, sólo argumentó su decisión ante la ex titular de Sedesol y Sedatu, sus abogados y el Ministerio Público Federal.

La postura de la FGR es que se debía ratificar la prisión preventiva justificada a Robles Berlanga, porque dicha medida impide el encubrimiento y la impunidad. La institución aseguró que existen elementos que obligaban a Delgadillo Padierna a negarle la libertad provisional a la ex funcionaria federal, entre ellos que mintió sobre su verdadero domicilio.

“Cuando ese imputado ha declarado falsamente ante un juez federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley”, expuso la Fiscalía en un comunicado.

“Si, además en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación es de 21 años; todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación”, abundó la FGR.

La Fiscalía afirmó que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada.