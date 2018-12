RubÃ©n Rocha Moya ofrece apoyo total al Alcalde de MazatlÃ¡n

Rubén Rocha Moya ofrece apoyo total al Alcalde de Mazatlán

El Senador por Morena inaugura oficinas de gestoría en el puerto

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El Senador de la República, Rubén Rocha Moya, inauguró este sábado por la mañana su Oficina de Gestoría en la Colonia Palos Prietos, en este puerto, donde junto con sus compañeros legisladores de partido ofreció apoyo absoluto a las acciones del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Primero, Químico, vamos a pagar el agua muy puntualmente, porque ya me di cuenta que andas haciendo con los que no pagan el agua”, dijo Rocha Mora primero en tono de broma y después de manera seria en su mensaje de inauguración de dicha oficina ubicada entre la calle Río San Lorenzo 800, local 3, esquina con la Avenida Cruz Lizárraga.

“Nuestro apoyo absoluto, absoluto por todo lo que está haciendo el Químico en Mazatlán, no sólo porque está ajustando a quienes no venían pagando con actitud de privilegio, por no decir otra cosa, el agua, que es fundamental”.

Llamó a quienes tengan conocimiento de alguna toma clandestina que hagan la denuncia ciudadana y quien la haga que sea con cierto fundamento para no molestar a ningún ciudadano, a ninguna empresa, a nadie que no esté incurriendo en ilegalidades, pues se tiene que respetar a la ciudadanía, a todos, desde empresarios hasta el más humilde trabajador.

Por eso el Alcalde dice que le tiene que seguir el hilo a todas la denuncias ciudadanas.

“Nada más nosotros los ciudadanos seamos responsables al presentar la denuncia, demos elementos, etcétera”, reiteró el Senador, “quise empezar por ahí porque ya me di cuenta, no de ahora, el Químico está tratando de ordenar un área fundamental que es el tema del agua”, recalcó el Senador.

“Mazatlán todo el tiempo ha tenido problemas de los servicios, particularmente drenaje y agua por la ubicación de la ciudad que está prácticamente abajo del nivel del mar, entonces felicidades, te felicito y nuestro apoyo, y me imagino que es el apoyo de Max (del Diputado Federal Maximiliano Ruiz Arias), de Lucinda, diputados federales, de Olegaria, y de diputados locales ni se diga, son muy quimistas, Alma, Tony, todos los compañeros y nosotros estamos con nuestros Gobiernos en Sinaloa”.

Recalcó que están con los gobiernos de Culiacán, Escuinapa, con el de Ahome, pues a todos los gobiernos se les apoya y desde las posiciones como legisladores los van a estar apoyando porque es la imagen de todos.

“Lo que hagan o dejen de hacer sus gobiernos (emanados de lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Social) tiene una repercusión para bien o para mal, a todos nosotros nos interesa que nuestros gobiernos caminen bien, que bueno que aquí, aquí estamos en Mazatlán, no vamos a evaluar otro, que bueno que nos está yendo bien con el Químico”, recalcó.

Rocha Moya expresó que tiene una Oficina de Gestión en Culiacán y a partir de hoy una aquí en Mazatlán, donde se tendrá personal que atienda a los ciudadanos ya que él acude personalmente a los diferentes lugares a escuchar a la gente, además de acudir al Senado de la República.

También expresó que espera que haya pocas gestiones que se tramiten desde estas oficinas, pues lo que se quiere es que los funcionarios de las diferentes dependencias del actual Gobierno Federal den respuestas desde sus distintas áreas a la población y de esa manera serán pocos quienes busquen la gestión por medio de estas oficinas.