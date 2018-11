Rubens Sambueza ve al Toluca en liguilla

El jugador de Diablos Rojos reconoce que tiene un sentimiento especial cuando enfrenta al América

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Diablos Rojos del Toluca se encuentra en zona de calificación en el futbol mexicano a escasas dos fechas de concluir el calendario.

El argentino naturalizado mexicano, Rubens Sambueza, confía en el plantel para amarrar el boleto a la siguiente fase del torneo mexicano.

“Creo que el equipo (Toluca) hizo un gran partido ayer ante un gran rival (América), en una cancha difícil, el equipo se plantó, trató de jugar, trató de ser protagonista, sinceramente la cancha no ayudaba para ninguno de los dos equipos, esperamos que mejore”, dijo Sambueza.

“Creo que el grupo va consolidándose un poquito más, quedan dos fechas para cerrar la fase y calificar lo más alto posible para lo más importante que es la liguilla”.

Sambueza fue invitado de lujo de Plaza Galerías Mazatlán a ser parte de su premiación de la tercera edición del Torneo de Futbol 3x3.

A pesar de ya encontrarse en otro club del futbol mexicano, el ex de River Plate mantiene un sentimiento muy especial cuando enfrenta al América, tal y como sucedió este fin de semana.

“Sí, claro, son sentimientos lindos, de mucha gratitud por todo lo que me tocó vivir en Club América, fueron cuatro años muy lindos en mi carrera, no todos los que han pasado por ahí tienen la posibilidad de salir campeón cuatro veces.

“Soy un agradecido, por eso es un momento de sentimientos encontrados, pero de mucho respeto, de recuerdos lindos, también saludar a mucha gente que dejé ahí en el club, como amigos, conocidos y que siempre me han tratado muy bien”.

No es una persona que cierre puertas en los equipos que ha pasado, sin embargo, ahorita se debe a Toluca.

“No, sinceramente no te puedo decir eso, porque hoy en día tengo un contrato con el Toluca, aunque nunca le cierro la puerta a ningún club, tienen que hablar siempre con el Toluca, trato de vivir el presente, el día a día, uno no sabe lo que puede pasar después del futbol.

“Mi mente está en el Toluca, no me desconcentro en lo que estoy en este momento, pienso en este grupo y en el club que me ha dado la posibilidad de seguir en el futbol mexicano, de seguir jugando que es lo que más me gusta a mí”.