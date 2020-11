Rupert Grint abrió una cuenta de Instagram y rompió un récord de Jennifer Aniston

La estrella de Harry Potter muestra a sus fans una foto junto a su pequeña hija nacida el 7 de mayo de 2020. El posteo rápidamente tuvo miles de likes, pero no fue eso lo más sorprendente

Noroeste / Redacción

Las redes sociales se volvieron una buena prueba para medir la popularidad de las celebridades. Los aficionados siguen a sus estrellas favoritas e interactúan con ellas. Sin embargo, no todos los actores son amantes a las plataformas y una parte se mantiene al margen, aunque sean muy queridos por el público. Uno de ellos era Rupert Grint, quien este martes decidió abrir una cuenta de Instagram y en pocas horas rompió un récord de Jennifer Aniston.

"Hola Instagram...solo 10 años tarde, pero aquí estoy. Grint on the Gram! Aquí para presentarles a todos Wednesday G. Grint. Mantente a salvo, Rupert", fue el mensaje que eligió el intérprete de 32 años para mostrar a sus fans una foto junto a su pequeña hija nacida el 7 de mayo de 2020. El posteo rápidamente tuvo miles de likes, pero no fue eso lo más sorprendente.

En menos de cuatro horas, Grint superó el millón de seguidores en la red social. La cuenta continúa en ascenso con una sola publicación al momento, publicó el sitio spoiler.bolavip.com.

La impresionante cifra rebasó la marca que ostentaba Aniston cuando creó su perfil en octubre de 2019. La actriz subió una foto con parte del elenco de Friends y en 5 horas 16 minutos sumó su primer millón de followers (actualmente tiene 35,7 millones).

De esta manera, el intérprete de Ron Weasley en la saga Harry Potter se convirtió en el artista que más rápido llegó a un número tan impactante. El récord absoluto lo tiene David Attenborough, un científico británico de 94 años que generó muchos adeptos por sus documentales sobre la naturaleza. El investigador alcanzó el millón en 4 horas y 44 minutos.