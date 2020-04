FUTBOL

Rusia y Catar habrían sobornado a miembros de la FIFA para obtener las sedes de la Copa del Mundo

El ex directivo paraguayo Nicolás Leoz, el argentino Julio Grondona y el brasileño Ricardo Texeira, todos ellos hombres poderosos del futbol sudamericano por décadas, fueron acusados el lunes de recibir sobornos a cambio de sus votos a favor de Qatar para ser sede del Mundial de 2022

Noroeste / Redacción

Cinco años después de la caída de Sepp Blatter como presidente de FIFA, que simbolizó la profunda corrupción en el máximo organismo del futbol mundial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el lunes nuevas acusaciones y detalles que reavivan el “FIFAGate”.

Los fiscales dijeron por primera vez lo que en realidad todos sospechaban: representantes de Rusia y Qatar compraron votos para obtener la sede de sus respectivas Copas del Mundo; la primera, efectuada en 2018 y la segunda programada para 2022.

Además, dos ex ejecutivos del conglomerado Fox fueron mencionados como parte de un esquema para ayudar a obtener los derechos de transmisión y mercadotecnia de la Copa del Mundo en 2018 y 2022. La compañía española Imagina Media Audiovisual y la uruguaya Full Play Group también fueron acusadas.

Como parte del procesamiento, el ex directivo paraguayo Nicolás Leoz, el argentino Julio Grondona y el brasileño Ricardo Texeira, todos ellos hombres poderosos del futbol sudamericano por décadas, con un historial de corrupción, fueron acusados el lunes de recibir sobornos a cambio de sus votos a favor de Qatar para ser sede del Mundial de 2022. Cabe mencionar que Grondona murió en 2014 y Leoz en 2019.

Mientras que el trinitario Jack Warner y el guatemalteco Rafael Salguero, ex directivos en el área de la Concacaf, recibieron sumas millonarias para votar a favor de Rusia como sede del Mundial de 2018. The New York Times reportó que Warner recibió 5 millones de dólares, con parte del dinero proveniente de compañías con sede en Estados Unidos operando en beneficio de la candidatura de Rusia 2018.