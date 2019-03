Ryan Reynolds comparte un corto avance de PokÃ©mon Detective Pikachu

Cada día está más cerca del estreno de Pokémon Detective Pikachu, por lo que poco a poco se va liberando nuevo material promocional.

En esta ocasión le tocó a Ryan Reynolds, actor que presta su voz a Detective Pikachu, compartir un nuevo teaser

Por medio de su cuenta de Twitter, Reynolds mostró un video de 30 segundos de Pokémon Detective Pikachu. En él hay varios momentos que ya se habían visto anteriormente; sin embargo, también presenta unas cuantas escenas nuevas, citó el sitio levelup.com.

Por ejemplo, en una aparece el personaje de Suki Waterhouse, que acaricia a Pikachu. En otra incluso hay un chiste relacionado con el anime.

I actually have this bed. #DetectivePikachu pic.twitter.com/PUytZFYXRY