Sabuesos Guerreras intentaron recuperar dron derribado hasta con atarraya; por temor, huyeron

José Abraham Sanz

De la laguna de aguas negras en la colonia Las Coloradas, el grupo de personas que buscan a sus familiars, Sabuesos Guerreras, buscaron recuperar un dron que les derribaron a balazos hasta con la ayuda de una atarraya.

María Isabel Cruz, una de las líderes del grupo, reveló que la presencia de personas con apariencia de “punteros” las alertó y decidieron mejorar retirarse, por temor a que pudieran sufrir algún tipo de violencia.

“Tristemente no pudimos recuperar el dron, el dron quedó pues en el agua, porque pues la laguna son aguas negras y hay mucha mucha basura, demasiada basura, y no pudimos recuperarlo, aún así, pues nos metimos a tratar de ver si lo podimos tentar, pero no”, explicó Cruz.

“Incluso un señor de por ahí nos estaba echando la mano aventando una atarraya, para ver si con la atarraya lo podíamos agarrar, pero no, tampoco”.

Cruz señaló que el grupo acudió la mañana del martes a la colonia La Coloradas, estuvieron entre las 09:30 y las 10:00 horas en el lugar, pero no pudieron quedarse porque después del incidente, en el cual su dron fue derribado a balazos, hubo momentos de tensión por la presencia de personas que los miraban “media raras”.

“Estábamos en Las Coloradas, en la laguna de Las Coloradas, y pues no, no nos quedamos, tuvimos que salirnos pronto, porque pues los 'punteros' pasaban muy seguido, la gente salía a vernos media rara, como para saber qué estábamos haciendo. El dron lo aventamos para ver por dónde íbamos a bajar, porque no se veía la bajada”.

Sabuesos Guerreras reportó en sus redes sociales que el dron que utilizan para apoyarse en la búsqueda de restos de personas desaparecidas fue derribado con un arma de fuego.

Cruz recalcó que el grupo que encabeza aún continúa con sus labores de búsqueda, pese a las recomendaciones de las medidas sanitarias, puesto que organismos internacionales y nacionales han señalado que las labores de búsqueda de personas desaparecidas no deben detenerse.

“Nosotros no podemos pararnos”, expresó.

-- ¿Y la policía los está acompañando?

"No, claro que no, pues está ocupada con lo del Covid, con los retenes, quitándole su dinero a la gente porque no trae su cubrebocas, entonces no hay policías con nosotros ahorita. Si hasta el Comisionado Estatal de Búsqueda está parado ahorita, ¡imagínate!".

Las Sabuesos Guerreras, como se han nombrado, aseguran que las actividades de búsqueda sí las limitaron en las últimas semanas, pero que en los próximos días las reforzarán.

“Normalmente salimos tres veces por semana antes de la pandemia, de ahí empezamos a salir una vez a las semana y pues ahorita vamos a retomar otra vez tres veces a las semana y con todas las medidas precautorias”, agregó.