Sabuesos Guerreras siguen encontrando restos en Culiacancito: suman cuatro cuerpos hallados en fosas clandestinas

Colectivo confirma nuevo hallazgo en un predio de una hacienda en ruinas en la comunidad de Las Coloradas

José Abraham Sanz

CULIACANCITO._ En el tercer día de rastreo, Sabuesos Guerreras confirmó el hallazgo de un cuarto cadáver en un predio con las ruinas de una hacienda abandonada en la comunidad de Las Coloradas, en la sindicatura de Culiacancito.

Este cuarto cuerpo hallado tenía las características de uno de los dos descubiertos el martes, envuelto en cobijas y enterrados con ayuda de algún trascabo. Otro más estaba desnudo del torso con un pantalón de mezclilla, y el primero de los casos se trataba solo de restos óseos.

“Ayer hicimos el hallazgo de tres fosas, donde se encontraban en cada una un cuerpo y pues ahora buscando, igual, y checando la tierra, se encontró la cuarta fosa clandestina. Seguimos trabajando, pero seguimos teniendo dudas de que pudiera haber más, entonces vamos a volver nosotros, pero ya con seguridad y checar más alrededor”, dijo María Isabel Cruz, una de las líderes de Sabuesos Guerreras, un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas conformado en su mayoría por mujeres.

“Porque imagínate, si los enterraron con retro (excavadora), es buscar y encontrar dónde está la tierra suave y el terreno de aquí es muy alto, y cuando venimos con las autoridades, pues no trabajamos igual que cuando venimos solas, pero pues tenemos que venir con ellos, pero que nos den chance”.

El martes, el colectivo denunció por su grupo de difusión, a través de mensajes de audio, que fueron atacadas a balazos mientras hacían las primeras exploraciones y después de haber encontrado los restos óseos de la primera persona.

Isabel y sus acompañantes habían visto a un par de jóvenes en una motocicleta antes de escuchar los disparos de arma de fuego.

-¿Ya no vieron nada sospechoso?

No, y pues mejor, no, porque no buscamos calentarles la plaza a nadie, no buscamos problemas ni buscamos culpables, solo queremos regresarlos (los desaparecidos) a casa.

María Isabel señaló que los restos o cuerpos hallados parecen haber muerto algunos hace un año y otros en menos de seis meses.

“Son muy recientes, menos del año, otros menos de medio año, entonces sí le pido a las personas que tengan un desaparecido en esas fechas que se acerquen a la Fiscalía, pues para que les hagan las confrontas de ADN, que puedan ser sus familiares”, agregó.