Sacude Gobierno municipal al Hospitalito de la JuÃ¡rez

Sacude Gobierno municipal al Hospitalito de la Juárez

Cesan al subdirector de Servicios Médicos y personal administrativo

Sheila Arias

El conflicto por desabasto de medicamentos terminó con los primeros despidos en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez,”, y se prevé la salida de más trabajadores implicados en un desorden administrativo.

Los colaboradores que fueron separados de su cargo son José Luis Olmeda Chávez, subdirector de Servicios Médicos, quien se integró en este nuevo Gobierno municipal; se informó también la salida del administrador, aunque el Ayuntamiento sólo ha confirmado la primera baja.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que éstos no cumplieron con el perfil.

“Vemos que no están cumpliendo con el compromiso que hicieron con los ciudadanos... no los señalo, de nada de eso, únicamente que yo espero que cuando invitamos a alguien a colaborar les digo qué es lo que espero, y el que no cumple, pues se va”, comentó.

Este medio confirmó que la separación de los colaboradores derivó de un desorden administrativo lo ocasionó el desabasto de medicamentos, ya que no había pedidos a tiempo, y las compras eran a menor escala, esto mantuvo un constante faltante de medicamentos desde los básicos hasta los de especialidad.

“El sistema del hospitalito es completamente distinto a otros hospitales, si no se conoce bien, se cae en los atrasos; no hubo compras a través de las personas encargadas de eso, y se hizo un caos. No sabemos cuánta gente más falte, pero hay mucha incertidumbre”, confió un trabajador del Ayuntamiento.

Los despidos ocurrieron hace unas horas.

Fue el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quien les pidió la renuncia.