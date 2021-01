Salida de Higuera del PAN confirma que estaba apoyando a otras causas: Carlos Castaños

El Diputado federal informó que al interior del PAN se rumoraba que el ex Alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, estaba cercano a Morena y a su precandidato a la Gubernatura, Rubén Rocha Moya; su salida del partido lo confirmó, aseguró

Karen Bravo

26/01/2021 | 12:33 AM

El Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela opinó que la renuncia al PAN del ex Alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, confirmó los rumores al interior del partido que aseguraban que el mazatleco apoyaba a Morena y a su candidato a la Gubernatura, Rubén Rocha Moya.

“Esto confirma lo que ya se venía diciendo, lo que ya se venía rumorando que él estaba y que está apoyando a otras causas”, dijo Castaños Valenzuela.

“No sé yo exactamente qué tanto tiempo, pero yo ya tengo varias semanas escuchando esta versión de que había estado él cercano a Morena, cercano a Rocha y pues al final si él decide irse, que le vaya a bien, ahora sí de manera abierta va a poder hacer el proselitismo que considere”.

Para el Legislador, la renuncia de Higuera Osuna no fue sorpresiva porque ya se sabía de su cercanía con Morena y Rocha Moya, y tarde o temprano se iba a dar, enfatizó.

“Yo creo que es mejor que lo haya hecho de esta manera para efectos de los que seguimos en el PAN porque alguien que ya tiene tiempo aún estando en el PAN coqueteando con otros aspirantes que no son del PAN, ni de la alianza en este caso, es mejor que ya abiertamente esté fuera”, expresó.

El lunes, el ex Presidente Municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, acudió al Comité Directivo Estatal del PAN en Culiacán para presentar su renuncia tras 39 años de militancia en el partido, con él llegaron los ex alcaldes Gonzalo Camacho, de Salvador Alvarado, y Gilberto Durán, de Rosario; la ex Diputada local Cecilia Sánchez Celis y el Regidor de Mazatlán Loar López a entregar su carta solicitando la baja en el partido.

El CDE recibió un grupo de 60 militantes que presentaron su renuncia, pero entregaron un paquete de 150 solicitudes de baja. En entrevista, Higuera Osuna afirmó que la desbandada continuaría en los comités municipales.