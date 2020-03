SalÃ³n de la Fama de Beisbol cerrarÃ¡ de forma indefinida debido al Covid-19

El presente del beisbol está en pausa, su futuro inmediato es incierto y al menos una parte importante de su pasado estará temporalmente inaccesible.

El Salón de la Fama del Beisbol Nacional en Cooperstown, Nueva York, anunció el sábado que cerrará al público indefinidamente, a partir del domingo a las 17:00 horas locales, en respuesta a la actual crisis mundial del coronavirus.

“Esta medida de precaución se está implementando de acuerdo con las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades y los funcionarios gubernamentales para limitar la propagación del virus Covid-19 (coronavirus)”, expresó el Salón mediante declaraciones escritas.

As a precautionary measure due to the COVID-19 virus, the National Baseball Hall of Fame and Museum will close to the public beginning Sunday, March 15 at 5 p.m. ET. https://t.co/fqr5ZxUoxb pic.twitter.com/2FGSTJ0VGf