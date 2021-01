Salud alerta por brigadistas falsos que piden datos oficiales y una página fake de Pfizer en Red

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El Subsecretario Hugo López-Gatell alertó por dos intentos de fraude a la población, en medio del plan de vacunación que el Gobierno mexicano ha implementado para combatir la COVID-19.

De acuerdo con el funcionario, uno de los hechos se registró en Cancún, Quintana Roo, y otro a través de plataformas digitales.

“Hoy detectamos dos incidentes, uno lo detectó la Secretaría de Salud de Quintana Roo y nuestra muy querida Alejandra Aguirre Crespo, quien emitió un aviso y que fue notificado a Cofepris”, dijo hoy durante su conferencia de prensa.

El funcionario relató que personas se hicieron pasar por brigadas de vacunación para recolectar datos de los habitantes.

“Se presentaban a hacer visitas casa por casa, diciendo que venían a recolectar datos para la vacunación. No es el caso, no hay persona haciendo visitas casa por casa porque no tienen atribuciones para hacerlo”, puntualizó.

En su cuenta de Twitter, la Secretaria de Salud detalló que los brigadistas “ofrecen vacunas contra COVID-19 y piden datos e identificaciones oficiales”.

⚠️ AVISO | A los Servicios de Salud llegaron reportes de personas haciéndose pasar por brigadistas de vacunación nuestros. Ofrecen vacunas contra COVID-19 y piden datos e identificaciones oficiales. Es un engaño. En Quintana Roo seguimos esperando la llegada de la vacuna. — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) January 5, 2021

Agregó que es un engaño, ya que a la entidad no han arribado las vacunas contra la COVID-19.

A la par, la Secretaría de Salud local exhortó a la población a no brindar datos personas o bienes a quienes acudan como supuestos brigadistas, y reiteró que la vacunación en la entidad está sujeta al plan de acción del Gobierno federal.

Por su parte, López-Gatell dijo que la otra notificación de fraude es una página apócrifa que suplanta la identidad de la farmacéutica Pfizer.

“Detectamos una dirección electrónica que es una falsificación de una página de Pfizer, no es responsabilidad de Pfizer, la página es wwwpfizermx.com, esta dirección es una dirección apócrifa, que no corresponde a Pfizer México”, puntualizó.

Dijo que ya han dado conocimiento a las autoridades correspondientes con el fin de que la página sea deshabitada.

Aparentemente, la página fue puesta para solicitar pedidos de vacunas.

“No hay pedidos de autorización de vacunas. En México no hay, hasta el momento, autorización de venta de vacuna. Si alguien la quiere vender, se está exponiendo en fraude y está poniendo en riesgo su salud”.

EL PLAN DE VACUNACIÓN

El Gobierno federal ha establecido cinco etapas para llevar a cabo la inmunización de su población ante la COVID-19. El esquema inicia con el personal de salud que está en la primera línea de contención de la epidemia; después se vacunará al personal de salud restante y personas de 60 años y más; en la tercera fase, a las personas de entre 50 y 59 años; la cuarta, de 40 a 49 años, y la última, al resto de la población.

Se espera que para 2022, la totalidad de la población quede inmunizada. Además, el Gobierno mexicano ha establecido que la vacuna será gratuita para toda la población.