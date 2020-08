Salud estatal confirma que 'diagnostica' casos de Covid-19, sin haber realizado pruebas clínicas

Humberto Valle Guerrero, Epidemiólogo del Gobierno del Estado, explicó que hay un comité médico jurisdiccional que avala con base en síntomas y el entorno del paciente la positividad del enfermo, sin necesidad de haber detectado el virus en un laboratorio

Antonio Olazábal

Humberto Valle Guerrero, Epidemiólogo del Gobierno del Estado, confirmó a Noroeste que la Secretaría de Salud, que integra un Comité Jurisdiccional que vigila la pandemia de Covid-19 en Sinaloa, "diagnostica" casos positivos de SARS-CoV-2 sin necesidad de hacer pruebas clínicas.

El Epidemiólogo explicó que hay un Comité Jurisdiccional, integrado por médicos que dictaminan las muertes por Covid-19, así como los contagios, esto dependiendo del cuadro clínico que muestre el paciente y estudiando su entorno; si cumple ciertas características, se cataloga como positivo, sin que haya una prueba de laboratorio de por medio que identifique el virus.

"Hay un método que se llama 'Método de Asociación Epidemiológica', todo caso que esté en esas condiciones debe ser sometido en esta metodología, en la cual, los epidemiólogos, los neumólogos, los médicos internistas se reúnen para analizar el caso; si hay una asociación epidemiológica en la cual los clínicos, o sea, los datos clínicos del paciente, el medio ambiente del paciente, la familia del paciente, la comunidad del paciente, son positivos, esos casos pueden ser dictaminados como asociación epidemiológica positiva y se clasifican como caso confirmado por asociación epidemiológica, no por virología".

-- ¿Entonces, en algunas ocasiones se pusieron como positivos cuando se dieron todas estas circunstancias sin necesariamente haber hecho la prueba?

"Así es, porque es obligación ante los organismos internacionales OMS, OPS, es un método epidemiológico para dictaminar los casos y dar un diagnóstico para tener una precisión epidemiológica y poder tomar decisiones para prevenir las muertes, hay casos que tienen todos los casos y síntomas, y no dan positivo al laboratorio, hay casos que tienen todos los signos y síntomas, y se les toma muestra de manera inadecuada, pero se mueren, entonces el certificado de defunción debe ser sometido a esta metodología, es la metodología epidemiológica".

El 27 de julio Noroeste publicó una nota basada en una solicitud de información a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, donde se detalló que de mil 172 muertes por Covid-19 reportadas por el Ejecutivo estatal desde que inició la pandemia, en 683 personas nunca se identificó el virus, pero aún así se les diagnosticó con la enfermedad.

Hoy el médico de la Secretaría de Salud confirmó que muchos de los pacientes que han fallecido o que son diagnosticados con Covid-19, no necesariamente se les hicieron pruebas de laboratorio para determinar si eran portadores del virus o no, aunque Valle Guerrero explicó también que incluso, cuando se les realiza una prueba, puede que ésta salga negativa, a pesar de que el paciente cuente con toda la sintomatología y su entorno tenga esta enfermedad.

"El problema es que hay muestras que no dan resultado alguno, entonces se les pone como 'virus no identificado', inclusive hay una clasificación internacional, un código de la Clasificación Internacional de Enfermedades, una donde sí se identifica el virus y otra donde no se identifica el virus", detalló.

"¿Por qué no se identifica el virus? Hay varias causas; una, se tomó la muestra fuera de tiempo, o sea, la muestra tiene que tomarse en los primeros seis días de iniciado el cuadro clínico, es cuando el virus se encuentra circulando por todo el organismo, la toma de la muestra un día después de ese sexto día, automáticamente esa prueba se debe rechazar y en el laboratorio dice 'virus no identificado", añadió.

"La otra es que hay pacientes que les toman la muestra, y la muestra tarda mucho tiempo en llegar al laboratorio y eso es causal de que no se identifique el virus, o se retrase la muestra también, o sea, esos 683 casos que no se identificó el virus, quizá estén dentro de esa situación", profundizó.